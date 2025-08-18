Когда состоится встреча Трампа и Зеленского: обнародовано расписание президента США

Вы узнаете:
- Когда начнется встреча Трампа и Зеленского
- Кто из лидеров Европы едет в Вашингтон вместе с президентом Украины
- В чем цель визита
В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. В Белом доме состоится встреча глав США, Украин и других европейских держав.
Открытое расписание президента США на сайте RollCall свидетельствует, что Дональд Трамп поприветствует президента Украины в 20:00 по киевскому времени.
Официальная встреча лидеров начнется в 20:15 по Киеву в Овальном кабинете Белого дома.
Совместная встреча с европейскими лидерами должна начаться в 22:00 по киевскому времени.
Кто из европейских лидеров едет с Зеленским в США
Утром 17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "вместе с другими европейскими лидерами" отправится в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом в понедельник.
"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме, которая состоится завтра", — написала фон дер Ляйен в Х.
Помимо фон дер Ляйен, известно об участии в саммите лидеров Германии, Франции, Италии, Великобритании и Финляндии.
Официальный представитель канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что тот в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы принять участие во встрече Зеленского с Трампом в Белом доме.
Офисы президентов Франции Эммануэля Макрона и Финляндии Александра Стубба подтвердили, что эти политики также отправятся в Вашингтон.
Правительство Великобритании заявило, что премьер-министр страны Кир Стармер присоединится к делегации европейских лидеров.
Об участии во встрече также сообщил и офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Интересно, что Мелони сохраняет тесные личные отношения с Трампом — и была единственным европейским лидером на его инаугурации.
Пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте также отправится в Вашингтон.
О чем будут говорить Трамп, Зеленский и лидеры Европы
Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало о целях визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.
В частности, от Трампа хотят добиться ясности в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить в рамках попыток организовать встречу с президентом Украины Зеленским и российским диктатором Путиным.
Также Европа хочет узнать больше о требованиях Путина; определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина; побудить США к усилению санкций против России.
Встреча Трампа и Зеленского - что известно
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что 18 августа поедет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.
Утром в понедельник появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.
О чем Зеленский будет просить Трампа - мнение эксперта
Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что Зеленский в США попытается убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ.
"Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов в интервью Главреду.
При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.
"Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно", - отметил Морозов.
Другие новости:
- РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей ранены
- Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление
- Перед встречей Трампа и Зеленского: РФ обстреляла ракетами Запорожье
О персоне: Александр Морозов
Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред