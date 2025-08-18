Когда состоится встреча Трампа и Зеленского: обнародовано расписание президента США

Сегодня Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Также в США отправился ряд европейских лидеров.

https://glavred.info/war/kogda-sostoitsya-vstrecha-trampa-i-zelenskogo-obnarodovano-raspisanie-prezidenta-ssha-10690550.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня встретятся в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Вы узнаете:

Когда начнется встреча Трампа и Зеленского

Кто из лидеров Европы едет в Вашингтон вместе с президентом Украины

В чем цель визита

В понедельник, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. В Белом доме состоится встреча глав США, Украин и других европейских держав.

Открытое расписание президента США на сайте RollCall свидетельствует, что Дональд Трамп поприветствует президента Украины в 20:00 по киевскому времени.

видео дня

Официальная встреча лидеров начнется в 20:15 по Киеву в Овальном кабинете Белого дома.

Совместная встреча с европейскими лидерами должна начаться в 22:00 по киевскому времени.

Расписание Трампа нв 18 августа 2025 / скриншот

Кто из европейских лидеров едет с Зеленским в США

Утром 17 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "вместе с другими европейскими лидерами" отправится в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом в понедельник.

"По просьбе президента Зеленского я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме, которая состоится завтра", — написала фон дер Ляйен в Х.

Помимо фон дер Ляйен, известно об участии в саммите лидеров Германии, Франции, Италии, Великобритании и Финляндии.

Официальный представитель канцлера Германии Фридриха Мерца заявил, что тот в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы принять участие во встрече Зеленского с Трампом в Белом доме.

Офисы президентов Франции Эммануэля Макрона и Финляндии Александра Стубба подтвердили, что эти политики также отправятся в Вашингтон.

Правительство Великобритании заявило, что премьер-министр страны Кир Стармер присоединится к делегации европейских лидеров.

Об участии во встрече также сообщил и офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Интересно, что Мелони сохраняет тесные личные отношения с Трампом — и была единственным европейским лидером на его инаугурации.

Пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте также отправится в Вашингтон.

О чем будут говорить Трамп, Зеленский и лидеры Европы

Издание Bloomberg со ссылкой на источники написало о целях визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом.

В частности, от Трампа хотят добиться ясности в отношении того, какие именно гарантии безопасности США готовы предоставить в рамках попыток организовать встречу с президентом Украины Зеленским и российским диктатором Путиным.

Также Европа хочет узнать больше о требованиях Путина; определить сроки трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина; побудить США к усилению санкций против России.

Встреча Трампа и Зеленского - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. После разговора Зеленский объявил, что 18 августа поедет в Вашингтон для переговоров с главой Белого дома.

Утром в понедельник появилась информация, что Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон.

О чем Зеленский будет просить Трампа - мнение эксперта

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов считает, что Зеленский в США попытается убедить Трампа в необходимости продолжать поставки вооружений, независимо от того, как идут переговоры об окончании войны с РФ.

"Вопросы поставок во многом уже были согласованы примерно месяц назад: как будет происходить закупка, периодичность и оформление поставок. Зеленский будет на этом настаивать", - сказал Морозов в интервью Главреду.

При этом Трамп и его окружение должны, по мнению эксперта, объяснить, как они видят содержание встречи с Путиным втроем.

"Зеленский со своей стороны изложит позицию Украины: встреча возможна, но ее содержание должно быть ясно определено. Если же содержание будет сводиться к тому, что Украина должна подписать акт капитуляции, это абсолютно невозможно", - отметил Морозов.

Другие новости:

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред