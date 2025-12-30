"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

Красота Сумской по-особенному засияла на фоне зимней природы.

Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская подарила поклонникам зимнюю сказку

Артистка поделилась впечатляющими фото без ретуши

Представители многих творческих профессий тревожатся сегодня о том, что искусственный интеллект может полностью их заменить. Ольга Сумская панике не поддается, так как убеждена, что мастерство настоящих творцов невозможно подделать.

В качестве доказательства своей правоты актриса опубликовала собственные фото без ретуши и дополнительной обработки. Снимки были сделаны на фоне заснеженного пейзажа - Ольга позировала в украинском костюме.

"В эпоху искусственного интеллекта эти фотографии напоминают, что он не победит человека, как и мастерство настоящих творцов! Разве может ИИ передать такую атмосферу, которую удалось воплотить на этих фото! Никакой обработки и ретуши! Природа Карпат - какая она есть. Помню, что мороз был -15! Разве может ИИ передать такую атмосферу, которую удалось воплотить на этих фото!" - написала Сумская. В комментариях поклонники поддерживают ее убеждение, и отмечают красоту артистки на зимних кадрах.

Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

