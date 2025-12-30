Укр
  Звёзды

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

Анна Подгорная
30 декабря 2025, 18:19
39
Красота Сумской по-особенному засияла на фоне зимней природы.
Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

  • Ольга Сумская подарила поклонникам зимнюю сказку
  • Артистка поделилась впечатляющими фото без ретуши

Представители многих творческих профессий тревожатся сегодня о том, что искусственный интеллект может полностью их заменить. Ольга Сумская панике не поддается, так как убеждена, что мастерство настоящих творцов невозможно подделать.

В качестве доказательства своей правоты актриса опубликовала собственные фото без ретуши и дополнительной обработки. Снимки были сделаны на фоне заснеженного пейзажа - Ольга позировала в украинском костюме.

видео дня

"В эпоху искусственного интеллекта эти фотографии напоминают, что он не победит человека, как и мастерство настоящих творцов! Разве может ИИ передать такую атмосферу, которую удалось воплотить на этих фото! Никакой обработки и ретуши! Природа Карпат - какая она есть. Помню, что мороз был -15! Разве может ИИ передать такую атмосферу, которую удалось воплотить на этих фото!" - написала Сумская. В комментариях поклонники поддерживают ее убеждение, и отмечают красоту артистки на зимних кадрах.

Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская
Ольга Сумская сейчас - как на самом деле выглядит актриса / фото: instagram.com/olgasumska

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
