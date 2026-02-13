Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

По состоянию на 23:15 на левом берегу слышны первые взрывы.

В Киеве гремят взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали Киев дронами. В небе над столицей слышат первые взрывы.

Как сообщают мониторинговые канали, столицу атакуют около 20 дронов.

Также жителей Киева призывают не игнорировать тревоги, поскольку Шахеды летят на очень низкой высоте.

"Внимательно следите за движением БПЛА над Киевом, они могут летать низко на уровне жилых домов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:15 на левом берегу слышны первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работает система ПВО.

Когда может быть новый удар

Появились информация и признаки, указывающие на вероятное нанесение удара баллистическим оружием по Киеву в ближайшие 48 часов.

Как сообщают мониторинговые каналы, для удара может быть задействовано около 25 баллистических ракет 9М723 комплекса "Искандер" и ракеты-обманки РМ-48У.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов оказался Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них — ребенок.

Кроме того, российские оккупанты могут снова нанести массированный удар по Украине. Одним из основных направлений атаки может стать Киев. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Также вечером во вторник, 10 февраля, Запорожье подверглось удару российских беспилотников. Во время объявленной воздушной тревоги в городе прогремели взрывы.

