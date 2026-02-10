Укр
Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

Анна Ярославская
10 февраля 2026, 07:21
177
За сутки оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам области.
Запорожская область, обстрел
За сутки на Запорожье поступило 60 сообщений о разрушении жилья, авто и инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • РФ атаковала Запорожскую область дронами
  • В Вольнянске ранены 4 человека, среди них — ребенок до двух лет
  • Повреждены частные дома и хозяйственные постройки

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ночью он предупреждал жителей региона об угрозе ударных беспилотников, баллистических ракет и управляемых авиационных бомб.

видео дня

"Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Всем оказывается медицинская помощь", - отметил Федоров.

Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По словам главы ОВА, за сутки оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили 23 авиационных удара, применили 365 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV), а также совершили четыре обстрела из РСЗО и нанесли 265 артиллерийских ударов.

Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорожскую область - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вольнянск Запорожской области был разрушен частный дом. В результате удара российского беспилотника погибли супруги - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

3 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Погибли 18-летний парень и девушка.

Российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате вражеского удара известно о пострадавших.

РФ готовит массированный обстрел Украины - что известно

Российская армия попытается провести еще одну массированную ракетно-дроновую атаку по Украине в ближайшее время. Об этом утром 8 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

С целью подготовки к нанесению удара осуществлена ​​передислокация четырех Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" на аэродром "Энгельс", которые будут снаряжены крылатыми ракетами.

Еще два Ту-95 остаются снаряженными на аэродроме "Оленья".

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Запорожская область новости Украины атака дронов
Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:20Политика

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:20Политика
Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

07:21Украина

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

07:21Украина
Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

02:14Фронт

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

02:14Фронт
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ракетные атаки России станут более опасными, российская баллистика создает новый вызов – Коваленко
07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкций

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

03:00

"Нужно было заплатить мне": Зибров рассказал, почему не приехал на похороны Гиги

02:16

Почему сладкий перец называется болгарским: объяснение многих удивит

02:14

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

01:11

"Реанимация" за копейки: эксперт рассказал, как восстановить сад после морозов

00:31

Биатлон на Олимпиаде-2026: кто из украинцев выйдет на индивидуальную гонку и когда

09 февраля, понедельник
23:30

Дополнительные мегаватты найдены: в правительстве рассказали, когда графики станут мягче

23:29

РФ может атаковать с нового направления: полковник ВСУ назвал опасный участок

22:37

Отключение электроэнергии 10 февраля в Киеве и области: опубликованы графики

22:26

Свет становится дефицитом: новые графики отключений для Днепра и области на 10 февраля

22:24

Обновили графики отключений для Запорожской области - когда не будет света 10 февраля

21:59

РФ сократит число ударов и выберет новые цели для массированных атак – прогноз

21:53

Победительница Нацотбора сделала заявление о передаче кубка другому участнику

21:49

Света для Черкасс и области станет больше - графики отключений на 10 февраля

21:28

Для Украины готовят уникальный формат вступления в ЕС - что предполагается

21:26

Зеленский одобрил новые программы поддержки: какую помощь получат украинцы

20:35

Сантехник выдал профессиональный секрет: засор исчезает легко и за минуты

20:26

"Не вернулись лучшие": в бою погиб экипаж вертолета Ми-24

19:43

Мороз, снег и штормовой ветер: Украину накрывает волна похолодания

19:35

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

19:22

3 зпрета, которые нельзя нарушать в праздник 10 февраля - приметы

19:21

Штурмовики ВСУ уничтожили ДРГ и зачистили населенный пункт на Запорожье

19:20

"Будем освобождать Украину": военный оценил заявление Сырского о контрнаступлении

19:10

Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украину

18:42

"Шахеды" каждый час: эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ и ее главную цель

18:33

Уничтожены десятки тысяч россиян: Сырский о деталях рекордных ударов по врагу

18:22

В РФ паникуют из-за масштабного "контрнаступления" ВСУ - какая ситуация на фронте

17:51

Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

17:34

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

17:32

США захватили танкер теневого флота РФ Aquila II - детали эффектной операции

17:30

Завершение войны: в США ответили Зеленскому и оценили вероятные сроки

17:12

Картофель получится необыкновенно вкусным: какой ингредиент следует добавить во время варки

16:42

"Ради наживы, ради денег": под Киевом убит олень с самыми большими в Украине рогами

16:38

Украинские "Фламинго" ударили по РФ, есть попадания: раскрыты последствия атаки

16:36

Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

16:30

Житомирскую область прогреет до +4: синоптики рассказали, когда погода кардинально изменится

16:14

Нардепа Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества

16:12

Леся Никитюк раскрыла детали свадьбы с военным: "Видела свадебные платья"

15:41

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

