Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

За сутки оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам области.

За сутки на Запорожье поступило 60 сообщений о разрушении жилья, авто и инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

РФ атаковала Запорожскую область дронами

В Вольнянске ранены 4 человека, среди них — ребенок до двух лет

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки

В ночь на 10 февраля армия РФ атаковала Запорожскую область. Под ударом дронов был Вольнянск. В результате вражеских обстрелов Запорожского района четыре человека были ранены, среди них - ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ночью он предупреждал жителей региона об угрозе ударных беспилотников, баллистических ракет и управляемых авиационных бомб.

"Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Всем оказывается медицинская помощь", - отметил Федоров.

Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

По словам главы ОВА, за сутки оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили 23 авиационных удара, применили 365 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV), а также совершили четыре обстрела из РСЗО и нанесли 265 артиллерийских ударов.

Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Последствия атаки на Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атаки РФ на Запорожскую область - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 6 февраля армия РФ атаковала Украину дронами. В городе Вольнянск Запорожской области был разрушен частный дом. В результате удара российского беспилотника погибли супруги - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

3 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Погибли 18-летний парень и девушка.

Российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. В результате вражеского удара известно о пострадавших.

РФ готовит массированный обстрел Украины - что известно

Российская армия попытается провести еще одну массированную ракетно-дроновую атаку по Украине в ближайшее время. Об этом утром 8 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

С целью подготовки к нанесению удара осуществлена ​​передислокация четырех Ту-95МС с аэродрома "Дягилево" на аэродром "Энгельс", которые будут снаряжены крылатыми ракетами.

Еще два Ту-95 остаются снаряженными на аэродроме "Оленья".

РФ может усилить баллистический террор: мнение эксперта

В 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины. Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

