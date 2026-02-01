Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

В Запорожской ОВА показали последствия российского удара по роддому и обновили информацию о точном количестве пострадавших в результате атаки.

РФ нанесла удар по роддому в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, УНИАН

Россияне нанесли удар по роддому в Запорожье

Число раненых возросло до шести

Российские оккупационные войска днем 1 февраля нанесли удар по роддому в Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, в результате вражеского удара известно о пострадавших.

"Россияне нанесли удар по роддому Запорожья. Предварительно, уже двое пострадавших", - сообщил он.

До этого Федоров предупреждал о движении российского ударного БПЛА в направлении Вознесеновского района Запорожья.

Смотрите видео с последствиями российского удара по роддому:

По состоянию на 12:12 количество пострадавших в результате российской террористической атаки возросло.

"Количество пострадавших увеличилось уже до 6 человек! Всем оказывается необходимая помощь", - написал Федоров.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 февраля Россия осуществила атаку на Украину с использованием беспилотников. Около 02:18 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского дрона с юго-востока в направлении Днепра, после чего в городе прогремел взрыв. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подтвердил удар по городу.

Между тем компания SpaceX начала ограничивать возможности российских военных применять терминалы Starlink для атак дронами по Украине. Об этом сообщил советник главы ведомства по вопросам технологий Сергей Бескрестнов.

В то же время Украина принимает неотложные меры для усиления системы противовоздушной обороны, ожидая завершения короткой паузы в российских авиаударах по Киеву и другим городам. Военные и дипломатические эксперты отмечают, что эта пауза вряд ли окажет решающее влияние на боевые действия и может в конечном итоге укрепить переговорные позиции Москвы, пишет Fox News.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

