В Латвии считают, что тактика Беларуси и России в последний год "становится более агрессивной".

Беларусь обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками

Кратко:

На мигрантов используют различные методы для психологического воздействия

Мигранты проходят подготовку в тренировочных лагерях

Беларусь занимается подготовкой мигрантов к противостоянию с европейскими пограничными службами. Для этого, как утверждается, создаются специальные лагеря, где их обучают, после чего направляют к границам Европейского союза - в частности, в Польшу и страны Балтии. Об этом в интервью изданию The Telegraph сообщил глава Службы безопасности Латвии Нормундс Межвиетс.

Он подчеркнул, что тактика Беларуси и России в последний год "становится более агрессивной".

Межвиетс также отметил, что белорусская сторона использует различные методы для психологического воздействия на мигрантов перед попытками пересечения границы с Латвией. В частности, им демонстрируют видеоматериалы с якобы пострадавшими от действий европейских пограничников. Эти ролики, по его утверждению, должны сформировать у людей ощущение угрозы и подтолкнуть к агрессивному поведению.

При анализе таких видео специалисты латвийской службы безопасности пришли к выводу, что они носят постановочный характер. В частности, внимание привлекли "шрамы", которые, как утверждается, были выполнены с помощью простого грима.

В то же время, по словам главы службы, речь идёт не только о пропаганде. Он утверждает, что мигрантов обучают и более жёстким действиям. На приграничной территории, по его данным, создана инфраструктура - склады, места размещения, а также тренировочные лагеря, где люди проходят подготовку перед отправкой к границе.

Кроме того, польские представители ранее заявляли о наличии подземных тоннелей, якобы используемых для нелегального пересечения границы. При этом латвийская сторона отмечает, что подобных сооружений у себя не фиксировала.

"Мы пока не видели туннелей, как наши польские друзья… но с самого начала мы наблюдаем массовое наращивание белорусских властей, белорусского КГБ и пограничников, открыто поощряющих эту незаконную миграцию", – сказал Межвиетс.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 1 февраля белорусская сторона осуществила вторжение в воздушное пространство соседней Польши.

В Вооруженных силах страны отмечают, что Беларусь попыталась провести разведку и проверить реакцию систем противовоздушной обороны Польши. Они обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, которые и вторглись в воздушное пространство.

В Польше фиксируют появление новых методов незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, которая, по оценкам Варшавы, действует в рамках более широкой гибридной кампании, координируемой Кремлем. По данным польских чиновников, в 2025 году на границе обнаружили как минимум четыре подземных туннеля, по которым переправляли мигрантов в Европейский Союз.

Россия может пытаться реализовать сценарий дестабилизации на востоке Эстонии - в приграничном городе Нарва. По данным немецкого издания Bild, в социальных сетях уже разворачивается пропагандистская кампания с призывами создать так называемую "Народную республику Нарва".

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

