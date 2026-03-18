Беларусь обучает мигрантов борьбе с пограничниками Евросоюза - глава СБ Латвии

Виталий Кирсанов
18 марта 2026, 10:31
В Латвии считают, что тактика Беларуси и России в последний год "становится более агрессивной".
Беларусь обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, The Sun

  • На мигрантов используют различные методы для психологического воздействия
  • Мигранты проходят подготовку в тренировочных лагерях

Беларусь занимается подготовкой мигрантов к противостоянию с европейскими пограничными службами. Для этого, как утверждается, создаются специальные лагеря, где их обучают, после чего направляют к границам Европейского союза - в частности, в Польшу и страны Балтии. Об этом в интервью изданию The Telegraph сообщил глава Службы безопасности Латвии Нормундс Межвиетс.

Он подчеркнул, что тактика Беларуси и России в последний год "становится более агрессивной".

Межвиетс также отметил, что белорусская сторона использует различные методы для психологического воздействия на мигрантов перед попытками пересечения границы с Латвией. В частности, им демонстрируют видеоматериалы с якобы пострадавшими от действий европейских пограничников. Эти ролики, по его утверждению, должны сформировать у людей ощущение угрозы и подтолкнуть к агрессивному поведению.

При анализе таких видео специалисты латвийской службы безопасности пришли к выводу, что они носят постановочный характер. В частности, внимание привлекли "шрамы", которые, как утверждается, были выполнены с помощью простого грима.

В то же время, по словам главы службы, речь идёт не только о пропаганде. Он утверждает, что мигрантов обучают и более жёстким действиям. На приграничной территории, по его данным, создана инфраструктура - склады, места размещения, а также тренировочные лагеря, где люди проходят подготовку перед отправкой к границе.

Кроме того, польские представители ранее заявляли о наличии подземных тоннелей, якобы используемых для нелегального пересечения границы. При этом латвийская сторона отмечает, что подобных сооружений у себя не фиксировала.

"Мы пока не видели туннелей, как наши польские друзья… но с самого начала мы наблюдаем массовое наращивание белорусских властей, белорусского КГБ и пограничников, открыто поощряющих эту незаконную миграцию", – сказал Межвиетс.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 1 февраля белорусская сторона осуществила вторжение в воздушное пространство соседней Польши.

В Вооруженных силах страны отмечают, что Беларусь попыталась провести разведку и проверить реакцию систем противовоздушной обороны Польши. Они обнаружили объекты, похожие на воздушные шары, которые и вторглись в воздушное пространство.

В Польше фиксируют появление новых методов незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, которая, по оценкам Варшавы, действует в рамках более широкой гибридной кампании, координируемой Кремлем. По данным польских чиновников, в 2025 году на границе обнаружили как минимум четыре подземных туннеля, по которым переправляли мигрантов в Европейский Союз.

Россия может пытаться реализовать сценарий дестабилизации на востоке Эстонии - в приграничном городе Нарва. По данным немецкого издания Bild, в социальных сетях уже разворачивается пропагандистская кампания с призывами создать так называемую "Народную республику Нарва".

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

11:56Синоптик
Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:13Фронт
ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Последние новости

12:23

Россия саботирует обмены пленными: эксперт сказал, чего боится Кремль

12:20

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

12:06

Летом будет сгибаться от плодов: что положить под кусты клубники веснойВидео

12:03

Россия цинично обстреляла Харьков: есть погибший и раненые - что известно

11:57

Женщина купила "щенка", который ни разу не лаял: кем оказалось животное

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
11:56

Украину накроют дожди и мокрый снег, но вскоре потеплеет: синоптик назвала дату

11:44

Стоит ли строить высокие грядки - реальные недостатки метода

11:41

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

11:19

В Одессе море пожелтело и странно пахнет, экологи бьют тревогу: в чем причинаВидео

Реклама
11:13

Армия РФ пытается взять под контроль новый участок фронта: какова тактика оккупантов

11:05

ВОЗ бьет тревогу: война в Иране может привести к ядерной катастрофе мирового масштаба

11:04

ВСУ могут выйти за админграницы ключевой области и начать зачистку — эксперт

10:40

Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 годуВидео

10:31

Беларусь обучает мигрантов борьбе с пограничниками Евросоюза - глава СБ Латвии

10:30

Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

10:19

Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - деталиФото

10:15

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

10:09

РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известноФото

09:55

"Лежу": у Тодоренко новая напасть со здоровьем

09:29

В Италии отменили выступление любимой балерины Путина

Реклама
09:27

Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает

09:26

Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник

09:01

Время собирать сливки: кому из знаков зодиака ждать богатства уже в марте

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

08:34

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:25

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:24

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия вынуждена стягивать ПВО в Москву: Копытько рассказал о страхах Путинамнение

07:01

"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по УкраинеВидео

05:50

День, который изменит всё: каким знакам зодиака вот-вот улыбнется большая удача

04:41

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

04:03

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюансаВидео

03:30

Самые мистические знаки зодиака: кто обладает особой энергией

02:54

Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

02:22

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

02:05

У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

01:30

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

Реклама
23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

