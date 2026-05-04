Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

Известный астрофизик Нил де Грасс Тайсон поделился своим взглядом на то, что происходит с телом человека после смерти — и почему он лично склоняется к традиционному захоронению, а не кремации.

С научной точки зрения, объясняет он, после остановки сердца и мозга тело не "теряет" энергию, пишет Daily Mail.

Согласно закону сохранения энергии, она никуда не исчезает, а лишь меняет форму. В организме остаётся запас химической энергии, накопленный за всю жизнь.

Далее возможны разные сценарии. При кремации эта энергия высвобождается в виде тепла и рассеивается в окружающем пространстве, фактически уходя в космос. При захоронении же тело постепенно разлагается, а содержащаяся в нём энергия и вещества переходят к микроорганизмам, растениям и другим элементам экосистемы.

Сам Тайсон объясняет свой выбор тем, что ему ближе идея "возврата" природе: "После смерти эти молекулы всё ещё содержат энергию… Если меня похоронят и я разложусь, вся эта энергия будет поглощена микробами, флорой и фауной… Таким образом, я отдаю должное Земле".

При этом учёный подчёркивает, что кремация — не менее "естественный" процесс с точки зрения физики: энергия просто распространяется дальше, превращаясь в излучение, которое может со временем достичь даже других звёздных систем.

Его рассуждения вызвали широкую дискуссию: одни поддерживают идею "вернуться в круговорот природы", другие, напротив, считают более романтичным вариант "рассеяться во Вселенной".

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

