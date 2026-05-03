Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

Синоптики прогнозируют в Днепре теплую неделю с постепенным повышением температуры до летних значений.

Днепр встретит неделю солнечной погодой / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

Постепенное потепление с пиком в пятницу

Осадки вероятны только в воскресенье, в конце недели

Воздух преимущественно сухой до выходных

Первая неделя мая в Днепре начнется с идеальной весенней теплой погоды и завершится первыми майскими осадками. По прогнозу синоптического сервиса Sinoptik ожидается постепенное повышение температуры, однако горожанам советуют держать зонтики наготове ближе к выходным.

Солнечный старт

Понедельник, 4 мая, подарит жителям города безоблачное небо и полное отсутствие осадков. Температурные показатели будут колебаться от утренних +7°C до комфортных +18°C в вечернее время.

В течение всего дня сохранится ясная погода, а ветер останется слабым, что создаст идеальные условия для прогулок.

Погода в Днепре 4 мая / Фото: скриншот sinoptik

Потепление и сухой воздух

Вторник, 5 мая, продолжит тенденцию безоблачности. Воздух прогреется еще сильнее, достигнув отметки +20°C в дневные и вечерние часы.

Ночь также будет теплее, чем предыдущая — до +12°C, а влажность воздуха днем опустится до минимальных 34%, обеспечивая сухую и приятную погоду.

Погода в Днепре 5 мая / Фото: скриншот sinoptik

Появление облачности

Среда, 6 мая, принесет первую переменную облачность. Несмотря на пасмурное утро и день, вечер в Днепре обещает быть ясным. Столбики термометров днем поднимутся до +21°C. Синоптики отмечают, что даже при наличии облаков осадков в этот день не ожидается.

Погода в Днепре 6 мая / Фото: скриншот sinoptik

Весенняя динамика

Четверг, 7 мая, будет отмечен типичной весенней динамикой: ясное утро сменится облачным днем, однако уже к вечеру небо снова прояснится. Дневная температура установится на уровне +22°C. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 751 мм рт. ст.

Погода в Днепре 7 мая / Фото: скриншот sinoptik

Температурный пик

Пятница, 8 мая, станет самым теплым днем рабочей недели, когда температура воздуха днем достигнет пиковых +23°C. Хотя днем на небе появятся облака, они рассеются уже к вечеру. Вероятность осадков остается низкой, однако ветер может усилиться до 4,1 м/с.

Погода в Днепре 8 мая / Фото: скриншот sinoptik

Пасмурные выходные

Суббота, 9 мая, ознаменует смену погодных условий. Облака покроют небо уже с самого утра, и пасмурная погода продержится в Днепре до конца дня. Температура воздуха несколько снизится до +21°C днем и +18°C вечером. Несмотря на значительную облачность, суббота пройдет без дождя.

Погода в Днепре 9 мая / Фото: скриншот sinoptik

Майский дождь

Воскресенье, 10 мая, принесет долгожданное увлажнение. В течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Если ночью и утром будет сухо, то уже днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.

Дневная температура не превысит +20°C, а влажность воздуха повысится, сопровождая осадки.

Погода в Днепре 10 мая / Фото: скриншот sinoptik

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии, который они выложили на своей странице в Facebook.

Также в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Кроме того, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

