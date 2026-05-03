"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

Кристина Трохимчук
3 мая 2026, 14:30
Инна Белень недавно родила девочку.
Инна Белень родила девочку
Инна Белень родила девочку

Вы узнаете:

  • Победительница "Холостяка" родила ребенка
  • Что случилось с малышом

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень честно рассказала о трудностях материнства. В своем Instagram она поделилась, с какими проблемами столкнулась ее малышка с первых дней жизни.

Белень призналась, что перенесла тяжелые роды. По возвращению домой легче не стало - дочке не хватало молока, и она мучилась от коликов.

Инна Белень про роды
Инна Белень про роды

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голоден, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто — они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", — написала победительница "Холостяка".

Малышка родилась с высоким уровнем билирубина, поэтому ей требуется особое внимание. Сейчас Инна активно занимается налаживанием грудного вскармливания.

Инна Белень показала дочку
Инна Белень показала дочку

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", — призналась девушка.

Несмотря на все трудности, Белень в восторге от нового этапа в жизни и даже показала милый снимок с дочкой, которая спит в кроватке.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярный исполнитель Никита Киселев признался, что ради признания со стороны Тины Кароль ему пришлось пойти на авантюру. Певец опубликовал в сети украиноязычную версию хита "Полюс притяжения", не дожидаясь официального разрешения от артистки.

Также Ольга Сумская сделала очередное публичное заявление по поводу затянувшегося конфликта с сестрой Натальей. На текущий момент отношения между ними остаются натянутыми, несмотря на то, что Сумская-младшая публично сделала шаг к примирению.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

