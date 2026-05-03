"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

Вы узнаете:
- Победительница "Холостяка" родила ребенка
- Что случилось с малышом
Победительница "Холостяк-13" Инна Белень честно рассказала о трудностях материнства. В своем Instagram она поделилась, с какими проблемами столкнулась ее малышка с первых дней жизни.
Белень призналась, что перенесла тяжелые роды. По возвращению домой легче не стало - дочке не хватало молока, и она мучилась от коликов.
"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голоден, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто — они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", — написала победительница "Холостяка".
Малышка родилась с высоким уровнем билирубина, поэтому ей требуется особое внимание. Сейчас Инна активно занимается налаживанием грудного вскармливания.
"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", — призналась девушка.
Несмотря на все трудности, Белень в восторге от нового этапа в жизни и даже показала милый снимок с дочкой, которая спит в кроватке.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что популярный исполнитель Никита Киселев признался, что ради признания со стороны Тины Кароль ему пришлось пойти на авантюру. Певец опубликовал в сети украиноязычную версию хита "Полюс притяжения", не дожидаясь официального разрешения от артистки.
Также Ольга Сумская сделала очередное публичное заявление по поводу затянувшегося конфликта с сестрой Натальей. На текущий момент отношения между ними остаются натянутыми, несмотря на то, что Сумская-младшая публично сделала шаг к примирению.
Вас может заинтересовать:
- Неужели способен на такое: жена Игоря Николаева засветила синяки
- В РФ погибла одна из самых популярных участниц КВН
- Шарлотте 11 лет: дворец опубликовал новое фото принцессы
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред