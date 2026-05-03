"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

Инна Белень недавно родила девочку.

Инна Белень родила девочку

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень честно рассказала о трудностях материнства. В своем Instagram она поделилась, с какими проблемами столкнулась ее малышка с первых дней жизни.

Белень призналась, что перенесла тяжелые роды. По возвращению домой легче не стало - дочке не хватало молока, и она мучилась от коликов.

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голоден, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто — они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", — написала победительница "Холостяка".

Малышка родилась с высоким уровнем билирубина, поэтому ей требуется особое внимание. Сейчас Инна активно занимается налаживанием грудного вскармливания.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", — призналась девушка.

Несмотря на все трудности, Белень в восторге от нового этапа в жизни и даже показала милый снимок с дочкой, которая спит в кроватке.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

