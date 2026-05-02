Что на самом деле означает логотип Toyota: скрытый смысл знают лишь единицы

Современный логотип Toyota появился в октябре 1989 года.

Скрытый смысл в логотипе Toyota / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой автомобиль первым получил логотип Toyota

Что означает этот логотип

В мире существует множество автомобилей различных марок. Все они по-своему особенные и уникальные. Кроме того, важную роль играет и логотип бренда, который становится главным символом узнаваемости.

Главред решил разобраться, что означает логотип Toyota.

Как появился логотип Toyota

Издание Auto Swiat рассказывает, что известный всему миру логотип японского бренда Toyota часто воспринимают как стилизованную букву Т, но, на самом деле, он содержит гораздо более глубокую философию.

Отмечается, что эмблему разрабатывали в течение пяти лет, заложив в нее 11 скрытых значений, отражающих ценности корпорации.

Кроме того, современный логотип появился в октябре 1989 года, в честь 50-летия Toyota Motor Corporation. Первым автомобилем, который его получил, стал роскошный Toyota Celsior, японский аналог новаторского Lexus LS первого поколения.

Что символизирует логотип Toyota

В логотипе два пересекающихся внутренних овала олицетворяют сердца клиента и компании. Их наложение друг на друга выражает взаимное доверие и выгоду от сотрудничества. Помимо визуального сходства с заглавной буквой названия, эти элементы также ассоциируются с автомобильным рулем.

Большой внешний овал означает земной шар, охватывающий бренд. Это отражает глобальные амбиции и экспансию японского гиганта на мировые рынки.

Пустые пространства внутри логотипа скрывают такие ценности, как качество, инновационность, радость от вождения и социальная ответственность.

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

