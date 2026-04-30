Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причина

Даже незначительное изменение диаметра колес влияет на работу автомобиля.

Как правильно менять размер колес в автомобиле

Водители часто хотят изменить размер колес в автомобиле для улучшения внешнего вида или проходимости. Однако не стоит забывать о заводских параметрах, в которых указан оптимальный диаметр шин. Поэтому к этому процессу нужно подходить ответственно.

Главред решил разобраться, можно ли ставить на автомобиль колеса большего размера.

Что такое правило 3% при замене колес

Издание Jalopnik отмечает, что правило 3% считается отраслевым стандартом, запрещающим устанавливать покрышки, диаметр которых отличается от заводского более чем на 3%.

Данное ограничение действует как при увеличении размера дисков, так и при переходе на более узкие зимние шины.

"Соблюдение этого параметра гарантирует сохранение предсказуемой управляемости и плавности хода автомобиля на различных типах покрытия", — говорится в сообщении.

Что произойдет, если поставить на автомобиль более крупные колеса

Эксперты отмечают, что даже незначительное изменение диаметра колес влияет на точность показаний спидометра и одометра.

В частности, колеса большего размера совершают меньшее количество оборотов на каждом километре пути, что заставляет бортовые приборы занижать реальную скорость движения.

Также слишком большие шины могут задевать подкрылки или детали подвески при максимальных поворотах руля, что ускоряет износ резины.

Когда на автомобиль можно ставить большие колеса

Стоит добавить, что пикапы и полноразмерные внедорожники благодаря большим колесным аркам способны выдерживать отклонения до 5% или даже 10%, особенно после модернизации подвески.

Однако даже в таких случаях специалисты рекомендуют проводить программную адаптацию электронных систем к новым физическим параметрам.

Об источнике: Jalopnik Jalopnik — новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

