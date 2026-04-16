Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейки

Иногда автомобильные фары желтеют и хуже освещают дорогу.

Как убрать желтизну с фар

Бывает так, что со временем фары автомобиля желтеют. Это не только портит их внешний вид, но и существенно ухудшает видимость на дороге и повышает риск аварий в темное время суток. Однако спешить с заменой не стоит, ведь восстановить фары можно самостоятельно.

Главред решил разобраться, как восстановить фары автомобиля в домашних условиях.

Почему фары в автомобиле желтеют

Эксперты Moto рассказывают, что поликарбонатные линзы для фар легкие и ударопрочные, однако они чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам.

В частности, со временем защитное заводское покрытие разрушается, что неизбежно приводит к помутнению и появлению характерного желтого оттенка. В то же время абразивное воздействие песка, дорожной соли и воды лишь ускоряет этот процесс. В результате свет от ламп становится слабее и менее концентрированным.

Как очистить фары в домашних условиях

Существует простой лайфхак, который поможет быстро и эффективно убрать желтизну с фар. Все, что нужно сделать, — это приготовить средство из твердого мыла, зубной пасты, лимона и соды.

Нарежьте или натрите на терке брусок хозяйственного мыла, добавьте к нему половину тюбика зубной пасты и сок половины лимона. Смешайте все компоненты до однородности и добавьте одну столовую ложку соды.

Возьмите обычную губку, нанесите на нее смесь и натирайте фары жесткой стороной в течение 20 минут. Затем все нужно промыть обычной водой.

