Фары станут прозрачными как стекло: простой способ убрать желтизну за копейки

Вы узнаете:
- Почему фары в автомобиле желтеют
- Чем можно отполировать фары
Бывает так, что со временем фары автомобиля желтеют. Это не только портит их внешний вид, но и существенно ухудшает видимость на дороге и повышает риск аварий в темное время суток. Однако спешить с заменой не стоит, ведь восстановить фары можно самостоятельно.
Главред решил разобраться, как восстановить фары автомобиля в домашних условиях.
Почему фары в автомобиле желтеют
Эксперты Moto рассказывают, что поликарбонатные линзы для фар легкие и ударопрочные, однако они чрезвычайно чувствительны к солнечным лучам.
В частности, со временем защитное заводское покрытие разрушается, что неизбежно приводит к помутнению и появлению характерного желтого оттенка. В то же время абразивное воздействие песка, дорожной соли и воды лишь ускоряет этот процесс. В результате свет от ламп становится слабее и менее концентрированным.
Как очистить фары в домашних условиях
Существует простой лайфхак, который поможет быстро и эффективно убрать желтизну с фар. Все, что нужно сделать, — это приготовить средство из твердого мыла, зубной пасты, лимона и соды.
Нарежьте или натрите на терке брусок хозяйственного мыла, добавьте к нему половину тюбика зубной пасты и сок половины лимона. Смешайте все компоненты до однородности и добавьте одну столовую ложку соды.
Возьмите обычную губку, нанесите на нее смесь и натирайте фары жесткой стороной в течение 20 минут. Затем все нужно промыть обычной водой.
Как отполировать фары автомобиля – видео:
Об источнике: Moto
Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.
