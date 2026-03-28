Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химии

Чтобы автомобиль дольше оставался чистым, нужно соблюдать определенные правила.

Как правильно мыть сиденья в автомобиле

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль был идеально чистым как внутри, так и снаружи. Однако из-за ежедневного использования этого трудно добиться.

Главред решил разобраться, чем можно помыть салон автомобиля.

Как часто нужно мыть салон автомобиля

Эксперты издания Real Simple говорят, что частота очистки салона автомобиля зависит от того, насколько хорошо водитель и пассажиры ухаживают за ним.

В частности, чтобы автомобиль оставался чистым как можно дольше, нужно соблюдать определенные правила. Например:

как можно быстрее очищайте коврики и обивку от пролитой жидкости;

после каждой поездки выбрасывайте мусор;

ежедневно быстро очищайте руль, ручки и панель дезинфицирующей салфеткой;

два раза в год чистите коврики и обивку, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Как чистить кожаные автомобильные сиденья

Во многих автомобилях есть кожаные сиденья, которые требуют специальных средств и методов чистки. Важно отметить, что это многоэтапный процесс, и нужно быть осторожным.

Всегда начинайте очистку с пылесоса, чтобы удалить пыль и крошки из швов и участков, где спинка и нижняя часть сидений соединяются. После этого лучше всего использовать специальные средства для чистки кожи и влажную ткань. Ведь другие средства могут быть агрессивными и повредить сиденья.

Как чистить тканевые автомобильные сиденья

Тканевые автомобильные сиденья чистить легче, чем кожаные. Их также нужно сначала пропылесосить, а затем можно приготовить собственное средство для очистки пятен на обивке.

Для него нужно взять кислородный порошок и воду в соотношении 1:1. Для нанесения стоит использовать щетку с мягкой щетиной. Оставьте средство действовать в течение одного часа, прежде чем все протереть влажной тряпкой.

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

