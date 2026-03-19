Фольга, которую мы привыкли видеть только на кухне, теперь используется водителями совсем для других целей.

Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу

Все больше водителей прибегают к удивительному на первый взгляд способу — заворачивают ключи от машины в фольгу. Причина не имеет ничего общего с бытовыми привычками или модными лайфхаками — речь идет о защите от новых методов угона автомобилей.

Главред рассказывает, почему водители прибегают к такой практике и как это поможет защитить ваш автомобиль.

Зачем водители заворачивают ключи от авто в фольгу

Автомобили с бесключевым доступом открываются и запускаются благодаря сигналу брелока, который передается на частотах 315 или 433 МГц. Это удобно, ведь ключ не нужно доставать из кармана. Но именно эта технология стала уязвимой. Как пишет The West Side Journal, самым распространенным способом угона является ретрансляционная атака. Один преступник перехватывает сигнал ключа у дверей квартиры или дома, другой принимает его у автомобиля. Машина "считает", что ключ рядом, и открывается.

Алюминий является проводником, который блокирует электромагнитные волны. Когда ключ заворачивают в несколько слоев фольги, образуется эффект клетки Фарадея. Радиосигнал не проходит сквозь металл, а рассеивается по его поверхности. В результате брелок не может передавать сигнал, и автомобиль не реагирует. Это простой способ сделать ключ "невидимым" для преступников.

Как правильно использовать этот метод

Чтобы защита была эффективной, ключ нужно заворачивать полностью, без открытых участков. Лучше использовать несколько слоев фольги. Проверить можно просто: поднести завернутый брелок к автомобилю и убедиться, что двери не открываются. Стоит помнить, что фольга со временем изнашивается, поэтому ее нужно периодически заменять.

Рекомендуем сочетать эту защиту с другими методами: механическими блокираторами руля, сигнализациями, парковкой в хорошо освещенных местах. Комплексный подход значительно снижает риск угона, ведь преступники ищут легкие цели.

Об источнике: The West Side Journal The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который произошел от печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, Луизиана. В течение 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

