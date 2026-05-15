Создан Спецтрибунал для Путина, билет в Гаагу обеспечен - Сибига

Виталий Кирсанов
15 мая 2026, 12:16
На заседании Совета Европы принято решение о запуске Спецтрибунала для Путина.
На заседании Совета Европы принято решение о запуске спецтрибунала для Путина / коллаж: Главред, фото: mfa.gov.ua

Кратко:

  • 37 государств одобрили соглашение для запуска Спецтрибунала
  • Специальный трибунал должен заработать в 2027 году

Утверждено имплементационное соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Наказание инициатора войны Владимира Путина и представителей его режима неизбежно. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Соответствующее решение было принято во время министерского заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоялось в Кишиневе (Молдова).

В ходе встречи представители 37 государств поддержали утверждение Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот документ стал третьим ключевым этапом в формировании международного механизма правосудия.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул актуальность создания Спецтрибунала на фоне вчерашнего преступного российского удара по Киеву, унесшего жизни 24 человек.

"Так же, как Нюрнбергский трибунал 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость из руин войны", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, моральные устои Европы и мира будут восстановлены только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это также вопрос достоинства.

"Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу", – подчеркнул министр.

По словам Сибиги, сегодня была пройдена точка невозврата – Специальный трибунал стал юридической реальностью. Через год после принятия политического решения во Львове утверждено имплементационное соглашение, что по скорости для международного уголовного правосудия является настоящим юридическим рекордом.

В то же время министр отметил, что это лишь начало на пути к справедливости.

"Будет больше стран. Будет здание в Гааге. Будет первый комитет. И будут приговоры. Украине это нужно. Европе это нужно. И даже России нужен этот трибунал", – добавил он.

Министр подчеркнул, что инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов: Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

"Ответственность никогда не станет предметом компромисса. Справедливость является неотъемлемым элементом прочного мира", – подчеркнул Андрей Сибига.

В МИД отметили, что расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Специального трибунала будет определять административные и управленческие принципы его функционирования, а также создавать дополнительные механизмы для расширения межрегиональной поддержки спецтрибунала. К Соглашению могут присоединиться как государства-члены Совета Европы, так и третьи государства.

В свою очередь, как сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая в Facebook, Специальный трибунал должен заработать в 2027 году.

"Впервые после Нюрнберга и Токио появляется отдельный механизм ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины. Начавшие ее понесут ответственность. Это уже неизбежно", - подчеркнула Мудрая.

По ее словам, следующие шаги – это формирование трибунала в Гааге: судьи, правила, расследование.

"Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается", - отметила Мудрая.

Трибунал для расследования преступлений агрессии РФ против Украины

Как писал Главред, в апреле 2025 года стало известно, что Евросоюз завершил технические переговоры по созданию специального трибунала для наказания виновных в преступлении агрессии против Украины, включая Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заключили соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут "ничтожными" и юридически недействительными.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

