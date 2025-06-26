В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют 'никчемным'

Что сказала Захарова:
- Россия официально не признает юрисдикцию Специального трибунала
- Работа трибунала и его решения для Москвы будут "ничтожными"
- Присоединение других государств к трибуналу РФ будет считать "враждебным демаршем"
Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут "ничтожными" и юридически недействительными. Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет пропагандистское издание ТАСС.
Захарова истерично заявила, что Кремль не признает юрисдикцию Специального трибунала, который имеет полномочия рассматривать и осуждать преступления агрессии, в том числе направленные против российского лидера Владимира Путина. По ее словам, любые решения этого трибунала по наказанию России за агрессию против Украины для Москвы будут "ничтожными".
"Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - сказала она.
Кроме того, Захарова обвинила Совет Европы в "создании квазиюридических механизмов", направленных против России. Также спикер российского МИД не забыла пригрозить введением "ограничительных мер" против стран-участниц.
Специальный трибунал для РФ - последние новости
Как сообщал Главред, Евросоюз завершил технические переговоры по созданию специального трибунала для наказания виновных в преступлении агрессии против Украины, включая Владимира Путина. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время дебатов в Европарламенте 1 апреля.
В мае министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидаются важные решения по ускорению создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. По его словам, процесс координируется Core Group с участием 40 стран и при поддержке Совета Европы.
А уже 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Зеленский отметил, что это важный шаг к справедливому наказанию военных преступников, даже если международные институты не будут иметь достаточных полномочий.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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