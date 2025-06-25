'Я ему не доверяю': генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал

Рютте заявил, что неоднократно уличал Путина во лжи во время личных разговоров.

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Генсек НАТО рассказал об откровенной лжи Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Рютте:

Генсек НАТО не доверяет Путину

Рютте разоблачил ложь Путина во время личного общения

Путин пытался расколоть Запад, но добился обратного

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину, поскольку неоднократно был свидетелем его лжи во время личного общения. Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

"Я не изменил своего мнения о Владимире Путине. Я не доверяю этому человеку", - сказал Рютте. видео дня

Генсек НАТО подчеркнул, что имел многочисленные контакты с Путиным после трагедии с малайзийским пассажирским рейсом MH17 в июле 2014 года, когда самолет сбили из российской зенитно-ракетной системы "Бук" над временно оккупированной территорией Донбасса. В то время Рютте был премьер-министром Нидерландов.

"Путин говорил мне, что его войск не было на Донбассе, что он не имеет никакого отношения к Украине, и так далее, и так далее. Все это было ложью", - подчеркнул он.

Кроме того, Рютте отметил, что Путин стремился разделить Запад, однако вместо этого произошло укрепление Альянса: Финляндия и Швеция вступили в НАТО, а страны блока утвердили целевой показатель оборонных расходов в 5% ВВП. По мнению Рютте, это точно не радует Путина.

"Так что он не может быть очень доволен, и он не должен быть очень доволен", - подчеркнул Рютте.

Заявления генсека НАТО - последние новости

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что итоговая декларация саммита в Гааге будет содержать важные формулировки по Украине. По его словам, строится "мост" к вступлению Украины в Альянс, а евроатлантический курс Киева считается необратимым.

Также на саммите НАТО в Гааге лидеры стран Альянса планируют принять решение о повышении оборонных расходов до 5% ВВП. Генсек Марк Рютте отметил, что это позволит европейским и канадским союзникам сравняться с США.

Как сообщал Главред, Рютте утверждает, что Россия может атаковать одну из стран Альянса в течение 5-7 лет. Он призвал не питать иллюзий относительно намерений Кремля и подчеркнул необходимость усиления обороноспособности и равного распределения расходов между членами НАТО.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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