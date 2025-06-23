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Украина получит помощь в сфере безопасности на более €35 млрд – Рютте

Виталий Кирсанов
23 июня 2025, 19:21
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Путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", считает Рютте.
Путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", считает Рютте
Путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", считает Рютте / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Кратко:

  • НАТО по-прежнему "решительно пытается оказать помощь Украине"
  • Поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякла

Украина получит более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности на 2026 год. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед началом ежегодного саммита альянса, который состоится в Гааге. Об этом сообщает Politico.

"Я могу объявить, что теперь, согласно новым оценкам, наши европейские и канадские союзники активизировались и предоставят Украине более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в области безопасности на следующий год", – сказал он.

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Кроме того, чиновник подчеркнул, что путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", несмотря на публичные заявления администрации Трампа о том, что разрушенная войной страна не вступит в Альянс.

По словам генсека, НАТО по-прежнему "решительно пытается оказать помощь Украине", даже несмотря на то, что поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякла. Он добавил, что в Альянсе есть согласие по этому вопросу.

"Именно по этой причине, я думаю, в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО согласились с тем, что для Украины существует необратимый путь вступления в НАТО. Это верно и сегодня, и будет верно в четверг после этого саммита", – констатировал он.

Украина и саммит НАТО в Гааге – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что пока не знает, поедет ли на саммит НАТО в Нидерландах, который пройдет в Гааге 24-26 июня.

"Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне", - процитировали Зеленского журналисты Суспільне.

В НАТО на саммите в Гааге должны подтвердить курс на вступление Украины в Альянс, полагает глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. При этом Киев хотел бы услышать конкретику.

США оказывают давление на НАТО, чтобы в коммюнике по итогам встречи упоминание Украины было ограниченным, написали в Newsweek. Американцы якобы выступают за то, чтобы поддержка Украины со стороны Альянса четко не была прописана.

США давят на НАТО, чтобы упоминание об Украине в коммюнике по итогам саммита было ограниченным, пишет Newsweek. Представители Вашингтона якобы хотят, чтобы в документе не была четко прописана поддержка Киева со стороны блока.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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