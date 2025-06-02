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Сохранят ли США военное присутствие в Европе: генсек НАТО сделал заявление

Виталий Кирсанов
2 июня 2025, 18:45
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Марк Рютте выразил уверенность, что американское военное присутствие в регионе только усилится.
Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе
Генсек НАТО сделал заявление о военном присутствии США в Европе / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Кратко:

  • США не выведут свои войска из Европы
  • Будет серьезное присутствие США в Европе вместе с ядерным зонтиком, уверен Рютте

Соединенные Штаты Америки до сих пор преданы НАТО и в перспективе военное присутствие американцев в Европе не уменьшится, уверен Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Об этом он заявил на брифинге в Вильнюсе, где проходит саммит государств восточного и северного флангов НАТО.

Так, отвечая на вопрос о том, чего ожидать в дальнейшем в ситуации, когда США уменьшили свой "фокус" внимания на Европе, Рютте выразил уверенность, что американское военное присутствие в регионе только усилится.

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По его словам, с января он постоянно слышит два вопроса от европейских союзников, первый из них – до сих пор ли США преданы НАТО?

"Ответ: да. И НАТО, и статье 5-й. Это много раз повторялось президентом Трампом на многих встречах. Итак, мое единственное предложение для европейских друзей – это включить телевизор и услышать, как они это говорят. Но ожидание какое у них? Это то, что мы больше будем тратить на собственную оборону. Потому что честно выровнять наши расходы с американскими расходами", – отметил Рютте.

Второй вопрос, по словам генсека НАТО, – могут ли США вывести свои войска из Европы?

"Нет никаких индикаторов об этом. Но мы знаем, что Америка вместе с Европой также должна беспокоиться о Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе. И это логично, что в течение времени, когда мы будем наращивать свои возможности, США будут больше фокусироваться на Азии. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, что будет серьезное конвенционное присутствие американцев в Европе вместе с ядерным зонтиком, который будет гарантировать нашу свободу. Будет серьезное, прочное конвенционное присутствие США в Европе. В этом нет сомнений", – добавил генсек НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда также поддерживает мнение, что США не оставят европейские страны.

"Я имел возможность несколько раз говорить с президентом США Дональдом Трампом в течение последних 6-7 месяцев. Я также говорил с его министрами, особенно с министром обороны Питом Хегсетом. И у меня нет никакой информации о каких-либо идеях о выводе американских военных сил, армии США из нашей части Европы, с восточного фланга", – сказал Дуда.

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Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, что позиция Вашингтона способствует тому, что НАТО становится неработоспособным.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьерминистр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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