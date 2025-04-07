США отворачиваются от Европы и НАТО: названа главная причина

Европа перестала быть центром внимания США, пояснил Тарас Загородний.

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США меняют отношение к НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Загороднего:

США способствуют тому, что НАТО становится неработоспособным

В Европе у Штатов особого интереса нет

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, что позиция Вашингтона способствует тому, что НАТО становится неработоспособным.

"Просто США это уже не нужно. Европа перестала быть центром внимания США, для американцев теперь важнее Азия, и, соответственно, они смещают акцент. Для Штатов главное – Китай, противостояние с Китаем. Именно поэтому начались те процессы. Раз интерес США к Европе снижается, зачем тогда им тратить столько денег на нее?", - отметил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что у США подобное происходит не впервые и он напомнил историю с Ближним Востоком.

"Когда США стали менее зависимы от нефти и газа из этого региона и сами стали экспортировать энергоресурсы, интерес американцев к Ближнему Востоку, мягко говоря, упал. Почему? Потому что США более не зависимы от этого региона по нефти. Да, у США есть опасения по поводу Ирана с ядерным оружием, плюс есть Израиль, но, по большому счету, Штаты еще присутствуют в регионе, но без прежнего фанатизма. Именно поэтому американцы перебрасывают войска в другой регион – в Азию, где для США более опасно", - подчеркнул собеседник.

Загородний добавил, что в Европе у Штатов особого интереса нет, поэтому они и говорят европейцам, "чтобы дальше они разбирались сами. Ведь для США это все дорого, а у Штатов огромный долг, и им нужно что-то с этим делать".

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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