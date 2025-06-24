Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

Марина Фурман
24 июня 2025, 16:46
129
Конфликт между Израилем и Ираном ослабляет влияние Москвы на Ближнем Востоке.
Флаги Иран, Израиль, Путин
Эксперт ответил, как война Израиля против Ирана влияет на Россию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Конфликт между Израилем и Ираном вредит России
  • Москва больше не может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Напряженные события между Израилем и Ираном создают проблемы российскому диктатору Владимиру Путину. Москву сейчас практически "выбрасывают" с Ближнего Востока. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.

Аналитик подчеркнул, что Россия около 70 лет присутствовала на Ближнем Востоке и "мутила воду", чтобы в регионе сохранялась нестабильность.

видео дня

"Сейчас, когда РФ выбрасывают из региона, она теряет возможность разыгрывать страшилки вокруг Ирана, что сокращает возможности политического маневра Москвы. Отсюда и все эти попытки продвигать свои посреднические услуги, и другая туфта, которую Россия пытается протолкнуть", - рассказал эксперт.

Загородний добавил, что России отрубили одно из щупалец, и теперь она не способна им ни дотянуться, ни воспользоваться.

"Это щупальце еще болтается, оно есть, но оно уже неподвластно России", - объяснил эксперт.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран VS Израиль / Инфографика: Главред

Война Израиля и Ирана - что известно

Как писал Главред, после удара США по иранским ядерным объектам, Тегеран 23 июня нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, в целом Иран запустил не менее 10 ракет в направлении Катара.

В ночь на 24 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что между Израилем и Ираном была достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно должно было начаться примерно через шесть часов после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

Позже оказалось, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного во вторник 24 июня. Трамп выразил недовольство действиями обеих сторон, особенно Израиля, который, по его словам, сбросил большое количество бомб сразу после заключения соглашения.

Другие новости:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Ближний Восток Владимир Путин Тарас Загородний война в Израиле Удар Израиля по Ирану
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по Днепру

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по Днепру

17:20Война
"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

17:17Мир
Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

16:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Последние новости

17:43

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

17:37

Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делатьВидео

17:30

"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

17:22

Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

17:20

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по ДнепруФотоВидео

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
17:17

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

17:16

Оккупанты завели на Сергея Жадана уголовное дело - детали

16:56

Эксперты назвали самые надежные авто: ТОП-5 бюджетных брендов, что служат годами

16:54

Тайны, скрытые в сердце главной святыни Руси: что символизирует Софийский собор

Реклама
16:46

"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

16:39

Украина может производить 8 млн беспилотников в год, однако есть одно "но" - Зеленский

16:18

"Мы строим мост": генсек НАТО уверенно намекнул на сюрприз для Украины

16:17

Пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно: как оформить дополнительные выплаты

16:13

Загадка для многих киевлян: что скрывает станция метро Позняки

16:10

Россияне убегают с позиции: в ВСУ рассказали об улучшении ситуации на Сумщине

15:52

Загадка для самых умных: нужно найти ошибку на картинке всего за 5 секунд

15:41

Столбики термометров поднимутся выше нормы: погода в июле приготовила сюрпризы

15:30

Нужно ли праздновать Ивана Купала: священник четко объяснил

15:17

"Что вы делаете?!": Трамп набросился с матами на Израиль в прямом эфире, видео

14:53

"По Москве тоже ударим": чем опасна для россиян новая украинская ракета "Сапсан"

Реклама
14:50

РФ остановит войну только в 2 случаях: Загородний описал оба варианта

14:40

ПВО Украины серьезно усилят: Киеву выделяют крупный пакет военной помощи

14:35

Как одеться на случай начала Третьей мировой: что известно о новом тренде

14:31

"На парикмахера не хватило": неузнаваемая Клара Новикова вышла в свет с бокаломВидео

14:18

Без знания грозит в штраф в 2 тыс грн: появился странный знак с номером 1010-70

14:05

Часть областей - с дождями, часть - с +31: где в Украине резко изменится погода

13:56

Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:53

Возможен ли компромисс с Путиным: важное заявление Зеленского насчет переговоров

13:51

Порошенко задекларировал миллионный подарок детям, отдыхая в Турции во время атак на Украину - журналисты

13:31

Количество жертв из-за обстрелов Днепра растет: под удар попало 10 детских садовФото

13:06

Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ - первые детали

13:00

Офер Керцнер - бизнесмен, девелопер, международный инвестор досье

12:59

Это было нормой: почему женщинам раньше запрещали носить брюки

12:40

Про ванную и коридор можно забыть: почему правило "двух стен" больше не спасает

12:37

Членство Украины в НАТО сейчас невозможно, хотя и взаимовыгодно - Зеленский

12:35

"Всюду погибшие и пострадавшие": подробности ракетного удара РФ по ДнепруФотоВидео

12:12

"Меня ужасно пугали": Леся Никитюк показала, как выглядит через неделю после родов

12:02

Самые богатые дети мира: ошеломляющие суммы детей Бейонсе и Королевской семьиВидео

12:02

Зеленский анонсировал встречу с Трампом и назвал вероятные сроки

11:50

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

Реклама
11:47

Посевной календарь на июль 2025: что еще можно посадить

11:35

"Борщевая битва": действительно ли борщ - украинское блюдо

11:24

Россия определили новые цели для ударов по Украине: 5 городов в опасности

11:20

Украинцам предоставят скидку 25% на коммуналку: кто имеет право и как оформить

11:18

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

11:16

В Днепре прогремели взрывы, взрывная волна задела поезд: есть пострадавшиеВидео

11:09

Гороскоп Таро на завтра 25 июня: Ракам - надежда, Рыбам - подумать о себе

10:52

Ивана Купала 2025: когда по старому и новому стилю

10:36

Когда РФ нападет на НАТО: Зеленский сказал, сколько времени осталось на подготовку

10:36

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - удовлетворение, Кролику - совет

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять