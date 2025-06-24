"России отрубили щупальце": у Путина проблемы из-за войны между Израилем и Ираном

Конфликт между Израилем и Ираном ослабляет влияние Москвы на Ближнем Востоке.

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Эксперт ответил, как война Израиля против Ирана влияет на Россию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Конфликт между Израилем и Ираном вредит России

Москва больше не может дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Напряженные события между Израилем и Ираном создают проблемы российскому диктатору Владимиру Путину. Москву сейчас практически "выбрасывают" с Ближнего Востока. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.

Аналитик подчеркнул, что Россия около 70 лет присутствовала на Ближнем Востоке и "мутила воду", чтобы в регионе сохранялась нестабильность.

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"Сейчас, когда РФ выбрасывают из региона, она теряет возможность разыгрывать страшилки вокруг Ирана, что сокращает возможности политического маневра Москвы. Отсюда и все эти попытки продвигать свои посреднические услуги, и другая туфта, которую Россия пытается протолкнуть", - рассказал эксперт.

Загородний добавил, что России отрубили одно из щупалец, и теперь она не способна им ни дотянуться, ни воспользоваться.

"Это щупальце еще болтается, оно есть, но оно уже неподвластно России", - объяснил эксперт.

Иран VS Израиль / Инфографика: Главред

Война Израиля и Ирана - что известно

Как писал Главред, после удара США по иранским ядерным объектам, Тегеран 23 июня нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. По данным СМИ, в целом Иран запустил не менее 10 ракет в направлении Катара.

В ночь на 24 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что между Израилем и Ираном была достигнута договоренность о "полном и всеобъемлющем прекращении огня". Оно должно было начаться примерно через шесть часов после того, как Израиль и Иран завершат свои миссии.

Позже оказалось, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного во вторник 24 июня. Трамп выразил недовольство действиями обеих сторон, особенно Израиля, который, по его словам, сбросил большое количество бомб сразу после заключения соглашения.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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