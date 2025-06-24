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В США сделали громкое заявление о ядерной программе Ирана

Анна Ярославская
24 июня 2025, 09:11
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Вэнс уклонился от ответа на вопрос, знает ли администрация Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.

Джей Ди Вэнс, Иран, ядерное оружие
Иран больше не способен создавать ядерное оружие - Джей Ди Вэнс / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies, Википедия

Главные тезисы:

  • Иран был близок к обладанию ядерным оружием
  • США хотели уничтожить иранскую способность обогащать уран
  • Иран больше не способен создавать ядерное оружие

Иран больше не способен создавать ядерное оружие после ударов США. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире канала Fox News.

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По словам Вэнса, Иран был очень близок к обладанию ядерным оружием. Целью удара США по Ирану было уничтожение иранской способности обогащать уран и сделать невозможным создание ядерного оружия. Этого было достигнуто, передает CNN.

"Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с имеющимся у него оборудованием, потому что мы его уничтожили", - сказал вице-президент.

В то же время Вэнс уклонился от ответа на вопрос, знает ли администрация президента США Дональда Трампа, где находится высокообогащенный уран Ирана.

Вэнс сказал, что местонахождение урана не является важным вопросом.

"Нашей целью было похоронить уран, и я действительно считаю, что уран похоронен", - отметил он.

Удар США по Ирану

Как писал Главред, в ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

СМИ писали, что коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что атака на ядерный объект в Фордо в Иране серьезно повредила или разрушила глубоко закопанный участок и центрифуги для обогащения урана, которые там размещались, но статус участка остается неподтвержденным.

фордо, иран, база, ядерный объект
Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

По данным Reuters, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Тем временем президент США Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

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