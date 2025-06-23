Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

Кратко:
- Власти Катара заявили, что жертв в результате атаки нет
- Катар, Бахрейн, ОАЭ закрыли воздушное пространство
После удара США по иранским ядерным объектам Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского и арабского чиновников.
По их словам, всего Иран запустил по меньшей мере 10 ракет в направлении Катара. Также как минимум одна ракета была запущена в направлении Ирака.
"Белый дом и Министерство обороны США осведомлены о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Отмечается, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшим военным объектом США в регионе. В последние недели многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.
"Мы не начинали войну и не просили о ней, но мы не оставим агрессию против великого Ирана без ответа", - написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X незадолго до нападения.
В эфире иранского государственного телевидения IRIB было объявлено, что страна начала операцию "Башарат аль-Фатх" против американских баз.
В The Wall Street Journal сообщили, что вскоре после объявления угрозы удара Ирана власти Катара закрыли воздушное пространство.
Как пишет Clash Report, Бахрейн закрыл свое воздушное пространство, а власти страны призвали своих граждан использовать основные дороги только в случае необходимости в свете ухудшения безопасности в регионе. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже прокомментировал атаку по американским базам на Ближнем Востоке. Как пишет Tasnim, в заявлении говорится о том, что удары были нанесены в ответ на "вопиющую военную агрессию США".
"Исламская республика Иран, полагаясь на всемогущего Бога и опираясь на верующий и славный народ исламского Ирана, не оставит без ответа ни одно посягательство на её территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах", - говорися в заявлении КСИР.
Как пишет Sky News, власти Катара заявили о том, что жертв в результате запусков ракет по базе Аль-Удейд нет. В Минобороны Катара подчеркнули, что силам ПВО страны удалось отбить ракетную атаку. Тем не менее страна оставляет за собой право ответить на атаку Ирана.
В Совете нацбезопасности Ирана утверждают, что военные операции Тегерана в регионе "не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар".
Позже Корпус стражей исламской революции объявил о том, что военная операция "Башарат аль-Фатх" завершена. В КСИР заявили, что был нанесен "мощный и разрушительный" ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
"Мы предупреждаем врагов исламского Ирана - битва окончена", - говорится в официальном заявлении КСИР.
Удары по Ирану - что известно
Как сообщал Главред, 22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.
Кроме того, с 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения.
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