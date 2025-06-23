Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

Всего Иран запустил по меньшей мере 10 ракет в направлении Катара.

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Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Власти Катара заявили, что жертв в результате атаки нет

Катар, Бахрейн, ОАЭ закрыли воздушное пространство

После удара США по иранским ядерным объектам Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского и арабского чиновников.

По их словам, всего Иран запустил по меньшей мере 10 ракет в направлении Катара. Также как минимум одна ракета была запущена в направлении Ирака.

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"Белый дом и Министерство обороны США осведомлены о потенциальных угрозах для авиабазы Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ситуацией", - сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Отмечается, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре является крупнейшим военным объектом США в регионе. В последние недели многие самолеты и персонал базы были эвакуированы.

"Мы не начинали войну и не просили о ней, но мы не оставим агрессию против великого Ирана без ответа", - написал президент Ирана Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети X незадолго до нападения.

В эфире иранского государственного телевидения IRIB было объявлено, что страна начала операцию "Башарат аль-Фатх" против американских баз.

В The Wall Street Journal сообщили, что вскоре после объявления угрозы удара Ирана власти Катара закрыли воздушное пространство.

Как пишет Clash Report, Бахрейн закрыл свое воздушное пространство, а власти страны призвали своих граждан использовать основные дороги только в случае необходимости в свете ухудшения безопасности в регионе. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое воздушное пространство.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже прокомментировал атаку по американским базам на Ближнем Востоке. Как пишет Tasnim, в заявлении говорится о том, что удары были нанесены в ответ на "вопиющую военную агрессию США".

"Исламская республика Иран, полагаясь на всемогущего Бога и опираясь на верующий и славный народ исламского Ирана, не оставит без ответа ни одно посягательство на её территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах", - говорися в заявлении КСИР.

Как пишет Sky News, власти Катара заявили о том, что жертв в результате запусков ракет по базе Аль-Удейд нет. В Минобороны Катара подчеркнули, что силам ПВО страны удалось отбить ракетную атаку. Тем не менее страна оставляет за собой право ответить на атаку Ирана.

В Совете нацбезопасности Ирана утверждают, что военные операции Тегерана в регионе "не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар".

Позже Корпус стражей исламской революции объявил о том, что военная операция "Башарат аль-Фатх" завершена. В КСИР заявили, что был нанесен "мощный и разрушительный" ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

"Мы предупреждаем врагов исламского Ирана - битва окончена", - говорится в официальном заявлении КСИР.

Удары по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, 22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Кроме того, с 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения.

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