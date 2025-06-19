В США готовятся: Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни - Bloomberg

По данным журналистов, Дональд Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа.

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Трамп одобрил план атаки на Иран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

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США готовятся к атаке на Иран

Трамп одобрил военный план, но еще не дал приказ

Высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Как пишет Bloomberg, ситуация все еще развивается и может измениться.

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Один из собеседников издания рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

При этом представитель Белого дома заявил, что все варианты остаются на рассмотрении.

"Президент Дональд Трамп в течение нескольких дней публично размышлял о призыве к нанесению такого удара по Ирану, который уже почти неделю ведет войну с Израилем. В среду Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что у него есть "идеи относительно того, что делать", и что он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до того, как оно наступит", поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна", - отмечает Bloomberg.

Издание также пишет, что ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.

По данным The Wall Street Journal, Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа. Глава Белого дома наблюдает за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Между тем, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю. Хотя Пентагон заявил, что эти действия носят чисто оборонительный характер, однако они улучшают позицию США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран.

Журналисты считают, что такие действия также могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

Война Израиля и Ирана - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ".

14 июня Израиль нанес серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой, в частности по штаб-квартире ядерного проекта SPAND, Министерству обороны и топливным резервуарам. В результате атаки вспыхнул пожар на нефтебазе Шахран.

Во время ракетной атаки Ирана по Израилю 14 июня погибли пятеро граждан Украины, среди них - трое детей. Ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям, сообщило МИД Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран обязательно заключат мирное соглашение - как это уже произошло с другими странами при его президентстве. Он вспомнил о своих достижениях в урегулировании конфликтов между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа.

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