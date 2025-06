Израиль нанес удары по ядерным объектам Тегерана: Иран в ответ запустил ракеты

Вктраце:

Поздно вечером 14 июня, Израиль атаковал ряд целей в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой. Об этом информирует армия Израиля, цитирует The Times of Israel.

Среди целей, по словам ЦАХАЛа, были: топливные танкеры, штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPAND и дополнительные цели, способствовавшие получению ядерного оружия.

Кроме того, в Иране сообщают о поражении нефтебазы в результате израильского удара, пишет Tasnim.

В сообщении говорится, что после израильской атаки на иранской нефтебазе Шахран вспыхнул пожар. Также есть попадание в топливный резервуар на юге страны.

В профильном министерстве заявили, что количество топлива в резервуарах было небольшим, "ситуация полностью контролируется".

Между тем The Times of Israel сообщает, что в течение ночи израильские военно-воздушные силы обнаружили и нанесли удары по нескольким пусковым установкам баллистических ракет в Иране.

В свою очередь Иран нанес удары по центральному Израилю, в результате чего, по данным израильских медиков, погибли по меньшей мере шесть человек, еще 20 считаются без вести пропавшими. По данным пожарно-спасательных служб Израиля, в центральной части страны несколько зданий серьезно повреждены в результате атаки Ирана.

Как писал Главред, 13 июня Израиль нанес масштабный воздушный удар по Ирану. Были поражены военные объекты, среди которых системы ПВО и пункты разработки ядерного оружия. Ликвидировано руководство военных сил Ирана.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Позже соратник Трампа, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление Путина о "неспровоцированной" и "неприемлемой" атаке Израиля на Иран. Линдси Грэм подчеркнул, что Израиль защищает свое существование, в то время как Кремль ведет варварскую войну против соседнего государства.

Что известно о The Times of Israel?

The Times of Israel - израильская англоязычная онлайн-газета, которую выпускают с 2012 года. Основана журналистом Давидом Горовицем и американским менеджером хедж-фонда Сетом Кларманом. Газета пишет о событиях в Израиле, на Ближнем Востоке и во всем еврейском мире. Кроме англоязычного сайта, The Times имеет арабскую, французскую и персидскую версии.

Помимо публикации новостных сообщений и аналитических материалов, на сайте размещена блог-платформа.

В феврале 2014 года, через два года после основания, газета "The Times of Israel" объявила, что её читает 2 миллиона читателей[4]. В 2017 году читательская аудитория увеличилась до 3,5 миллионов уникальных ежемесячных пользователей. wikipedia