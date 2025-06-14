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Путин "осудил" Израиль за атаку на Иран: соратник Трампа разнес главу Кремля

Андрей Ганчук
14 июня 2025, 13:02
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Если Китай и Индия в дальнейшем будут поддерживать войну Путина, последствия не заставят себя ждать, сказал Линдси Грэм.
Линдси Грэм, Владимир Путин
Слова Путина прозвучали цинично даже для самих россиян - Грэм / Коллаж: Главред, фото: Facebook Линдси Грэма, скриншот YouTube

Главное:

  • Заявление Путина об Израиле выглядит цинично даже для самих россиян
  • Израиль ведет войну за выживание, а РФ – варварски напала на соседа

Страна-оккупант Россия, которая дает так называемые правовые советы по применению силы, выглядит цинично, в том числе, и для самих россиян. Израиль защищает свое существование, в то время как Кремль ведет варварскую войну против соседнего государства. Об этом заявил соратник Трампа, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм.

В соцсети X он прокомментировал заявление Путина о "неспровоцированной" и "неприемлемой" атаке Израиля на Иран.

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"Путинская Россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает само свое существование. Россия же ведет варварское вторжение в соседнюю страну", - возмущенно сказал сенатор.

Также Линдси Грэм обратился к Китаю и Индии. Политик предупредил: если Пекин и Нью-Дели продолжат поддержку войны Путина, то "виновных будут искать только у себя".

Боевые действия между Ираном и Израилем – новости:

Как сообщал Главред, 13 июня Израиль нанес масштабный воздушный удар по Ирану. Были поражены военные объекты, среди которых системы ПВО и пункты разработки ядерного оружия. Ликвидировано руководство военных сил Ирана.

Сначала Иран ответил сотнями БПЛА, однако ближе к вечеру Тегеран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Иранские войска атаковали ключевые пункты израильтян.

Россия "осуждает" действия Израиля, заявил глава Кремля Владимир Путин. По словам Путина, войска которого нападением на Украину нарушили всевозможные правовые нормы, израильское государство нарушает устав ООН и международное право.

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Кто такой Линдси Грэм?

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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Владимир Путин Линдси Грэм Удар Израиля по Ирану
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