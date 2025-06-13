Путин цинично "осудил" действия Израиля и "пожалел" Иран

Вы узнаете:
- О чем Путин говорил с Нетаньяху и Пезешкианом
- Что предлагает страна агрессор
Российский диктатор Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщили в Кремле, Путин "выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов".
При этом российский диктатор заявил, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Также пресс-служба Кремля сообщает, что в разговоре с премьер-министром Израиля Путин настаивал на важности возврата к переговорному процессу и разрешения ситуации "исключительно политико-дипломатическими средствами". При этом глава государства-агрессора предложил свои услуги в качестве посредника.
Обострение между Ираном и Израилем - главное
Как сообщал Главред, Иран ответил запуском около 100 дронов на Израиль. Представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили "жестким ответом" Израилю и США.
Кроме того, Израиль планирует продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще две недели. Основными целями для израильских сил является иранская ядерная программа, военное руководство и ракетный арсенал.
Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты.
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