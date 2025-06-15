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Иран дважды пытался убить Трампа: премьер Израиля сделал сенсационное заявление

Мария Николишин
15 июня 2025, 00:03
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Нетаньяху рассказал об угрозе для всего мира.
Иран дважды пытался убить Трампа: премьер Израиля сделал сенсационное заявление
Нетаньяху сделал заявление об Иране / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Нетаньяху:

  • Иран дважды пытался убить Трампа и бомбил посольства США
  • Израиль защищает свободу на Ближнем Востоке и Европу
  • Израильские пилоты проведут операцию в небе над Тегераном

Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Наш враг - это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы имеем дело с тем, что рано или поздно будет угрожать всем нам. Наша победа будет и вашей победой", - сказал он.

видео дня

Израильский премьер подчеркнул, что его страна защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами. В частности, Израиль защищает Европу.

"Мы делаем это против радикального иранского режима, который хочет создать атомные бомбы, чтобы уничтожить нас, и хочет создать баллистические ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы иметь возможность угрожать кому угодно и где угодно в мире. Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы помогаем защищать также Соединенные Штаты, которые все время помогают нам в нашей обороне. Это важная миссия", - подчеркнул Нетаньяху.

Он также анонсировал операцию израильских пилотов в небе над Тегераном.

По его словам, пилоты "нанесут режиму аятолл такие удары, которые они даже не могут себе представить".

"Могу вам сказать, что у нас есть признаки того, что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что приближается. Я скажу вам, что могло бы произойти, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот режим планирует передать ядерное оружие, которое он разрабатывает, своим марионеткам. Это угрожало бы всему миру", - подытожил он.

Иран дважды пытался убить Трампа: премьер Израиля сделал сенсационное заявление
Иран и Израиль / Инфографика: Главред

Обострение между Ираном и Израилем - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ".

Известно, что Израиль провел масштабную военную операцию против Ирана, которая стала результатом восьми месяцев тщательной тайной подготовки. Операция была скоординирована между израильскими военными, разведкой (Моссад) и киберподразделениями. Основной целью стали ядерная инфраструктура и баллистические ракеты Ирана.

В то же время, Иран в ночь на субботу, 14 июня, совершил очередную ракетную атаку на Израиль. Раздавались взрывы в ряде городов, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме.

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Кто такой Беньямин Нетаньяху?

Беньямин Нетаньяху - израильский государственный и политический деятель, действующий премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022 года). Премьер-министр Израиля с 1996 по 1999 год, с 2009 по 2021 год. Министр обороны (2018-2019), министр финансов (2003-2005), министр иностранных дел (2002-2003), депутат Кнессета (1988-1996, 1999-2002, 2005-2009). Капитан Армии обороны Израиля (1972), пишет Википедия.

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