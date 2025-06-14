Иран атаковал Израиль ракетами и попал в штаб-квартиру израильских Вооруженных сил: детали

Раздавались взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадание в небоскреб. Известно о двух погибших и полусотне раненых.

https://glavred.info/world/iran-atakoval-izrail-raketami-i-popal-v-shtab-kvartiru-izrailskih-vooruzhennyh-sil-detali-10673315.html Ссылка скопирована

Иран атаковал Израиль ракетами и попал в штаб-квартиру израильских Вооруженных сил/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Кратко:

Иран ночью ударил большим количеством ракет по Израилю, раздавались взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме

Известно о двух погибших и 50 раненых

Было попадание в штаб-квартиру израильских Вооруженных сил в Тель-Авиве

Иран в ночь на субботу, 14 июня, совершил очередную ракетную атаку на Израиль. Раздавались взрывы в ряде городов, в частности, в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом сообщает Associated Press и ЦАХАЛ.

"За последний час из Ирана были выпущены десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб сейчас работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов", - сообщили в ЦАХАЛе поздно ночью. видео дня

Согласно сообщению Clash Report, одна из запущенных Ираном ракет попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива.

Также стало известно, что вранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия - штаб-квартиру израильских Вооруженных сил, который считается израильским аналогом Пентагона. Об этом сообщил корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире из Тель-Авива.

Журналист отметил, что в течение прошлого вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет. Часть из них прорвала систему ПВО и ударила по важным объектам, в частности по комплексу Кирия - стратегическому военному центру в центре Тель-Авива, где расположен штаб Вооруженных сил Израиля.

"Это израильский аналог Пентагона - Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили. Целый квартал почти полностью уничтожен, стерт с лица земли. Спасатели разгребали завалы... пытаясь найти следы возможных тел", - сообщил Ингст.

В результате обстрелов в ночь на 14 июня уже известно о двух погибших и более 50 раненых. Об этом сообщили CNN и Reuters со ссылкой на израильские экстренные службы.

Смотрите видео Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о последствиях удара Ирана по Израилю в ночь на 14 июня:

Иран и Израиль/ Инфографика: Главред

Обострение между Ираном и Израилем - последние новости

Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты. После удара Израиля по ядерным объектам Ирана Тегеран начал ответную атаку.

Как сообщал Главред, СМИ раскрыли, как Израиль уничтожил иранских генералов. Израиль планирует вести операцию против Ирана еще примерно две недели.

Вечером 13 июня Иран запустил "сотни ракет" по Израилю. По данным местных СМИ, Израиль сбил 50 из 100 первых баллистических ракет.

Читайте также:

ЦАХАЛ Сокращенное название Армии обороны Израиля, существующей с 1948 года. Общая численность – около 170 тысяч, за счет резервистов может быть увеличена более чем до полумиллиона человек. В министерстве обороны Израиля уже одобрили призыв более 5 тысяч человек на службу в ЦАХАЛ, если ситуация будет далее обостряться.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред