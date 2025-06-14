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Родные думали, что он погиб: из российского плен вернулся молодой военный

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2025, 00:25
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По возвращению из российского плена Денис впервые увидел свою маленькую доченьку.
обмен пленными
В Украину из плена вернулся молодой военный / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, ТСН

Что известно:

  • Из плена вернулся молодой военный Денис
  • Родные думали, что он погиб
  • У Дениса родилась дочь Ангелина

Из российского плена ужалось вернуть 25-летнего Дениса - бойца 121 бригады. Родные думали, что он погиб, но вскоре их сердца наполнились надеждой - они узнали, что Денис попал в плен. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прямо из Кропивницкого встретиться с ним приехали жена Яна, мама Оксана, отец Руслан и доченька Ангелина. Денис впервые увидел свою доченьку.

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Яна увидела своего любимого мужа и не смогла сдержать себя. Женщина перепрыгнула через забор и побежала к Денису. Она пережила столько эмоций, что её организм не выдержал и Яна буквально упала в обморок.

Яна и Денис поженились три года назад. Женщина шутит, что ждала любимого дольше, чем он её добивался.

Денис смотрел на своих родных из окна, а маленькая Ангелинка посылала ему воздушные поцелуи. Сейчас он находится на реабилитации и 2-недельном карантине.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Впоследствии сообщалось, что все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни: ампутации, осколочные травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания, у некоторых диагностированы гепатит и туберкулез

Ранее стало известно, что Украина сознательно воздерживается от обнародования количества защитников, которых удалось вернуть из российского плена в рамках обменов. Причина - безопасность самих обменов и угроза срыва договоренностей из-за публичной активности.

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