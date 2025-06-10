Украина держит в тайне количество освобожденных из плена: в ГУР объяснили, почему

Ключевые тезисы Юсова:
- Украина сознательно не раскрывает количество освобожденных из плена военных
- Переговоры проходили с дезинформацией и давлением на семьи пленных
- Любые комментарии могут негативно повлиять на ход обмена
Украина сознательно воздерживается от обнародования количества защитников, которых удалось вернуть из российского плена в рамках обменов. Причина - безопасность самих обменов и угроза срыва договоренностей из-за публичной активности. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, переговоры по обмену продолжались в очень сложных условиях - сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, масштабной дезинформационной кампанией и попытками давления на родных пленных украинских защитников. В таких обстоятельствах любые комментарии, в частности разглашение конкретных цифр, могут негативно повлиять на ход переговоров.
"Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, пока не завершится обмен, важно не комментировать конкретные цифры", - пояснил Юсов.
Он подчеркнул, что любое преждевременное обнародование данных, особенно непроверенных, может нанести вред переговорному процессу. Представитель ГУР обратился к экспертам, а также администраторам Telegram-каналов с просьбой воздержаться от распространения слухов или неподтвержденной информации.
"Если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенных данных, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это напрямую влияет на процессы", - подчеркнул Юсов.
Обмен пленными - последние новости
Как сообщал Главред, 10 июня состоялся очередной этап обмена пленными, договоренности о котором были достигнуты в Стамбуле. Домой вернулись украинские воины, которые находились в плену более трех лет. Среди них - тяжелораненые и тяжелобольные защитники, в частности защитники Мариуполя.
Освобожденные бойцы принадлежат к рядам Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Госспецтранспорта. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что все освобожденные пройдут лечение и реабилитацию. Трогательные моменты встречи зафиксированы на видео: воины благодарили Украину за освобождение, один из них вернулся в день своего рождения.
Кроме этого, масштабный обмен пленными с Россией состоялся и 9 июня. Как сообщил президент Владимир Зеленский, тогда удалось вернуть домой раненых военнослужащих, а также молодых бойцов в возрасте до 25 лет.
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Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
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