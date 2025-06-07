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Процесс был сорван: на когда перенесли обмен телами погибших и пленными

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2025, 22:03
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Сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, молодыми людьми и телами погибших.
обмен телами погибших
Обмен телами перенесли на следующую неделю / Коллаж: Главред, фото: КШППВ

Что известно:

  • РФ сорвала обмен пленными и телами погибших
  • Обмен пленными может состояться на следующей неделе

РФ затягивает процесс обмена телами погибших и пленными военными. Обмен перенесли на следующую неделю. Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, пишет ВВС.

Сейчас идет подготовка к обмену тяжелобольными и тяжелоранеными, молодыми людьми и телами погибших.

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РФ заявляла о якобы начале репатриационных мероприятий. В то же время украинская сторона акцентировала на том, что такие заявления не соответствуют действительности.

РБК-Украина со ссылкой на собственные источники отмечала, что Киев требует, чтобы обмен не был "слепым", а шел по согласованным спискам.

"Поэтому наша сторона сейчас формирует списки и требует этого от них. Обмен тщательно готовится, но из-за манипуляций со стороны России он, скорее всего, будет перенесен",- говорится в сообщении.

Обмен пленными - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле при посредничестве Турции прошел второй раунд прямых переговоров между делегациями Украины и России. Стороны обсудили обмен по принципу "всех на всех", прежде всего в отношении раненых, тяжелобольных и молодых солдат. Также договорились о возвращении тел 6 тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня сообщил, что Украина и Россия согласились на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000", с возможностью дополнительного обмена "200 на 200". По его словам, стороны должны обменяться списками уже на этой неделе.

Впоследствии Зеленский рассказал, что уже 7-8 июня может состояться новый обмен пленными между Украиной и РФ. Планируют вернуть 500 украинских военных. Также готовится репатриация тел погибших - РФ идентифицировала лишь 15-20% тел, которые имеет.

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