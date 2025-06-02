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Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными: названы точные цифры

Юрий Берендий
2 июня 2025, 20:33обновлено 2 июня, 21:50
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Владимир Зеленский раскрыл детали будущего масштабного обмена пленными о котором удалось договориться с россиянами в рамках переговоров в Стамбуле.
Украина и РФ готовят самый масштабный обмен пленными: названы точные цифры
Украина и Россия могут провести сразу 2 обмена пленными / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем сказал Зеленский:

  • Украина и РФ готовят обмен в формате "1000 на 1000"
  • Обмен списками на обмен с российской стороной должен состояться уже на этой неделе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия договорились об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", а также рассматривается возможность проведения еще одного дополнительного обмена. Об этом он заявил во время брифинга после переговоров в Стамбуле 2 июня, которые состоялись при посредничестве Турции, передает РБК-Украина.

"Будет обмен наших военных на их "1000 на 1000". Может быть дополнительные еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле - ред.)", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что обмен списками должен состояться с российской стороной уже на этой неделе.

Зеленский отметил, что уже на этой неделе стороны должны обменяться списками лиц, подлежащих обмену, и выразил надежду, что на этот раз Россия передаст свои списки заранее.

Также глава государства сообщил, что российская сторона выразила готовность передать тела шести тысяч погибших украинских военных, и Украина, со своей стороны, согласилась передать тела шести тысяч российских солдат.

"Но здесь нужно тщательно изучить вопрос, я об этом сказал Умерову (министру обороны Рустему Умерову - ред.), потому что, как нам стало известно, "опознанных" у россиян из этих 6 тысяч - 15 процентов, важно все проверить. У нас был момент, когда они передавали нам своих российских убитых солдат", - отметил президент.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 12-й бригады Национальной гвардии "Азов", полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис") выразил глубокое разочарование по поводу того, что во время последнего масштабного обмена пленными между Украиной и Россией ни один боец его подразделения не был освобожден. Он также поставил под сомнение искренность намерений по возвращению военнослужащих "Азова" из плена.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, что отсутствие среди освобожденных как бойцов "Азова", так и украинцев, захваченных еще в 2014 году, связано с условиями, на которых строился обмен "1000 на 1000". По его словам, стороны формировали списки самостоятельно, Украина передавала фамилии тех, кого хотела вернуть, а Россия - тех, кого была готова освободить.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также сообщили, что уже идет подготовка к следующему этапу обмена пленными.

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