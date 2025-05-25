Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

Алексей Тесля
25 мая 2025, 20:14
420
Все, кто находится в плену у России, должны быть освобождены, подчеркнул Андрей Юсов.
обмен пленными 19 марта
Украина провела новый обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: КШППВ, Владимир Зеленский

Главное:

  • Обмен осуществлялся на основе списков, предоставленных обеими сторонами
  • Украина борется за каждого, но условия крайне сложные

Андрей Юсов, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, прокомментировал отсутствие бойцов полка Азов и украинцев, находящихся в плену с 2014 года, среди освобожденных в рамках обмена "1000 на 1000".

По словам Юсова, обмен осуществлялся на основе списков, предоставленных обеими сторонами: Украина указывала, кого хотела бы вернуть, а Россия — кого была готова отпустить, передает Суспильне.

видео дня

"Все, кто находится в плену у России, должны быть освобождены. Украина борется за каждого. Условия крайне сложные из-за полномасштабной войны, но направление по возвращению Мариупольского гарнизона остается в числе приоритетных", — подчеркнул Юсов.

Он также добавил, что россияне часто отказываются возвращать украинцев, захваченных еще с 2014 года, утверждая, что те якобы не подпадают под статус военнопленных и не подлежат обмену.

"Отказов очень много. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права, очередное свидетельство военных преступлений. Но мы будем продолжать добиваться возвращения каждого", — заявил он.

Обмен пленными - последние новости по теме

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

Напомним, комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными. Среди тысячи украинских военнопленных, вернувшихся домой, нет ни одного представителя Азова, подчеркнул Денис Прокопенко.

Ранее Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

Читайте также:

Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обмен пленными Денис Прокопенко Андрей Юсов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

21:20Украина
Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

20:59Украина
От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

Последние новости

21:23

Правда о гетманах: 5 главных мифов, в которые мы верим

21:20

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

20:59

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

20:14

Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

20:02

Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:40

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:22

Удар по Pin-Up и сыну Богуслаева: Зеленский ввел новый пакет санкций

19:17

Понты Путина: для кого эти все заявления?мнение

19:03

Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

Реклама
18:59

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

18:56

Придут болезни и проблемы: что нельзя делать в Карпов день 26 мая

18:16

"Работа продолжается": в ГУР готовят новую операцию по обмену пленных

18:09

Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

18:04

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

18:03

Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

17:32

Гороскоп на завтра 26 мая: Тельцам - ошибка, Весам - приятные новости

17:15

"Это позор": комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными

17:04

"Меня раздражает": путинист Пригожин решил кинуть свою семью

16:33

Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

16:28

"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

Реклама
16:15

"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

16:08

Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

15:59

Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химииВидео

15:17

Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения ПутинаВидео

15:14

"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

15:06

Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

14:53

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

14:29

Почему 26 мая запрещено выносить мусор: какой праздник и день ангела

14:16

Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post

13:55

"Других ролей не будет": на фронте погиб известный украинский актер

13:30

"Три года мы не ели шоколада": трогательные кадры освобожденных из плена украинцевФото

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:53

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

11:59

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:46

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

Реклама
11:07

РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

10:43

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

09:59

Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадрыВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять