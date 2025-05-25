Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

Все, кто находится в плену у России, должны быть освобождены, подчеркнул Андрей Юсов.

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Украина провела новый обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: КШППВ, Владимир Зеленский

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Обмен осуществлялся на основе списков, предоставленных обеими сторонами

Украина борется за каждого, но условия крайне сложные

Андрей Юсов, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, прокомментировал отсутствие бойцов полка Азов и украинцев, находящихся в плену с 2014 года, среди освобожденных в рамках обмена "1000 на 1000".

По словам Юсова, обмен осуществлялся на основе списков, предоставленных обеими сторонами: Украина указывала, кого хотела бы вернуть, а Россия — кого была готова отпустить, передает Суспильне.

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"Все, кто находится в плену у России, должны быть освобождены. Украина борется за каждого. Условия крайне сложные из-за полномасштабной войны, но направление по возвращению Мариупольского гарнизона остается в числе приоритетных", — подчеркнул Юсов.

Он также добавил, что россияне часто отказываются возвращать украинцев, захваченных еще с 2014 года, утверждая, что те якобы не подпадают под статус военнопленных и не подлежат обмену.

"Отказов очень много. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права, очередное свидетельство военных преступлений. Но мы будем продолжать добиваться возвращения каждого", — заявил он.

Обмен пленными - последние новости по теме

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

Напомним, комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными. Среди тысячи украинских военнопленных, вернувшихся домой, нет ни одного представителя Азова, подчеркнул Денис Прокопенко.

Ранее Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

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Что такое Суспильне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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