"Это позор": комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными

Среди тысячи украинских военнопленных, вернувшихся домой, нет ни одного представителя Азова, подчеркнул Денис Прокопенко.

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Денис Прокопенко сделал заявление по поводу обмена пленными / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dmytro_lubinetzs, t.me/azov_media

Важное из заявлений Прокопенко:

Среди освобожденных нет ни одного представителя Азова

Текущий формат обменов требует пересмотра

Россияне не заинтересованы в возвращении обычных солдат

Командир 12-й бригады Нацгвардии Азов, полковник Денис Прокопенко (позывной "Редис"), выразил глубокое разочарование тем, что в ходе последнего масштабного обмена пленными между Украиной и Россией не был освобожден ни один из бойцов Азова.

Он также подверг сомнению заинтересованность в возвращении этих военнослужащих. Это следует из заявления Прокопенко на его странице в Facebook.

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"Среди тысячи украинских военнопленных, вернувшихся домой, нет ни одного представителя Азова. Зато среди освобожденных оказался человек, который, находясь в плену, просил у охраны нож, чтобы пытать наших бойцов. Это выглядит как насмешка над теми, кто уже четвертый год находится в тяжелейших условиях российского плена, а также над их семьями и побратимами. Тем более что "азовцы" пошли в плен по приказу высшего командования и заслуживают приоритетного возвращения", - написал он.

Он напомнил, что всего несколько дней назад отмечалась третья годовщина выхода защитников Мариуполя с территории завода Азовсталь, и тогда многие надеялись, что среди возвращаемых домой военнопленных будут и бойцы Азова. Однако надежды, по его словам, не оправдались.

Прокопенко также подчеркнул, что не считает отказ России отдавать "азовцев" единственной причиной их отсутствия в списках обмена. По его мнению, Украина должна предлагать взамен более "весомых" фигурантов:

"Россияне не заинтересованы в возвращении обычных солдат. А вот священники Московского патриархата, которые в Украине действуют как агенты российских спецслужб, могут представлять для них больший интерес. Украина буквально переполнена вражеской агентурой — об этом известно спецслужбам. Нужна только политическая воля", - отметил он.

Комбриг НГУ добавил, что текущий формат обменов требует пересмотра, а работа тех, кто годами занимается этими процессами, вызывает сомнения в эффективности и заинтересованности.

"Отсутствие среди обменянных хоть одного "азовца" — это национальный позор. Я не вижу желания со стороны власти реально возвращать наших ребят, если этим четвертый год подряд занимаются одни и те же люди — безрезультатно", — подытожил Прокопенко.

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

Напомним, ранее боец ВСУ ответил на критику командира Азова по обмену пленными. Освобожденные срочники были в колонии во Владимирской области, а некоторые - в мордовских лагерях, сообщил Максим Колесников.

Ранее Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

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Кто такой Денис Прокопенко? Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции битвы за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

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