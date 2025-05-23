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Обмен пленных 1000 на 1000: Зеленский сообщил, когда пройдут два следующих этапа

Сергей Кущ
23 мая 2025, 22:56
273
Возвращение 390 человек – это первый этап обмена.
еленский сообщил, когда пройдут два следующих этапа
еленский сообщил, когда пройдут два следующих этапа / Коллаж Главред, фото: Дмитро Лубинець телеграм

Вы узнаете:

  • На когда назначены 2 остальных обмена
  • Украина по-прежнему стремиться к прекращению огня

Первый обмен в формате "1000 на 1000", который произошел 23 мая, – фактически единственный значимый результат переговоров Украины со страной-агрессором в Турции 16 мая.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 23 мая в обращенииопубликованому на YouTube.

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"Все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют. Но возвращение наших людей – это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодняшнее возвращение 390 человек – это первый этап обмена, на 24-е и 25 мая запланированы следующие этапы.

Зеленский напомнил, что Украина по-прежнему стремиться к прекращению огня и призывает союзников усилить влияние на Москву.

Обмен пленными 1000 на 1000 - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая Украина реализовала первый этап большого обмена пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Среди освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также те, кто находился в плену с 2022 года.

Освобожденных встречали со слезами радости, возгласами "Слава Украине" и объятиями. Некоторые увидели собратьев впервые за три года. Среди освобожденных - защитники Азовстали.

Накануне Кремль заявил, что Россия готова к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и передала свой список, одновременно обвинив Украину в затягивании с передачей списков. Однако представитель Главного управления разведки Андрей Юсов опроверг эти заявления, поскольку Украина свой список уже передала.

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