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"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

Руслана Заклинская
23 мая 2025, 20:03обновлено 23 мая, 20:57
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Обмен 1000 на 1000 - единственный значимый результат переговоров в Турции, другие инициативы пока блокирует Россия, подчеркнул президент.
'Дома почти 400 человек': Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000
Зеленский прокомментировал успешное начало крупнейшего обмена пленными с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Обмен 23 мая - первый этап обмена пленными с РФ в формате 1000 на 1000
  • Следующие этапы запланированы на выходные
  • РФ уже неделю готовит "меморандум", такое затягивание - это издевательство

Обмен пленными 23 мая является первым этапом крупнейшего обмена с РФ, о котором договорились во время переговоров в Турции. Фактически это единственный весомый результат этой встречи, поскольку большинство других инициатив пока блокируются Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить. Сегодня дома почти 400 человек - 390", - подчеркнул он.

видео дня

Зеленский отметил, что в Украину вернулись как военные, так и гражданские. По его словам, следующие этапы обмена состоятся в субботу и воскресенье.

"Формула - тысяча на тысячу. Я благодарен всем и всей нашей команде, которая привлечена к реализации обмена. И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - добавил президент.

  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными "1000 на 1000"
    Обмен пленными "1000 на 1000" Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Кроме обмена, Зеленский подчеркнул необходимость прекращения огня, дипломатических шагов для достижения реального мира и создания новой, действенной архитектуры безопасности. Он призвал объединяться партнеров ради этих целей и усиливать давление на Россию, "чтобы результат был не один, а все то, что нужно".

"И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого
"меморандума", который они хотят, чтобы ответить на потребность прекратить огонь, - это точно издевательство над всем миром. Столько времени! Каждый день на войне - это потеря жизней. Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать. Новые санкции против России нужны. Я благодарю каждого и каждую, кто это адвокатирует и поддерживает", - отметил глава государства.

Смотрите первые кадры наводнения украинцев из плена:

'Дома почти 400 человек': Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000
Первые кадры наводнения из плена / Фото: скриншот

Обмен пленными 1000 на 1000 - последние новости

Как сообщал Главред, 23 мая Украина реализовала первый этап большого обмена пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Среди освобожденных - воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также те, кто находился в плену с 2022 года.

Освобожденных встречали со слезами радости, возгласами "Слава Украине" и объятиями. Некоторые увидели собратьев впервые за три года. Среди освобожденных - защитники Азовстали.

Накануне Кремль заявил, что Россия готова к обмену пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 и передала свой список, одновременно обвинив Украину в затягивании с передачей списков. Однако представитель Главного управления разведки Андрей Юсов опроверг эти заявления, поскольку Украина свой список уже передала.

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Обмен пленными 1000 на 1000

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между украинской и российской делегациями. Итогом встречи стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Главой украинской делегации выступил министр обороны Рустем Умеров, который сразу после завершения переговоров подтвердил достигнутую договоренность. Российскую сторону представлял Владимир Мединский, который также признал факт заключения соглашения.

Сразу после достижения договоренности украинская сторона активизировала подготовительные действия. Заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о формировании обменных списков, а СБУ проинформировала о работе Объединенного координационного центра по освобождению пленных. Также параллельно готовилась необходимая инфраструктура - специальные места для приема, команды медиков и специалисты по психологической реабилитации.

19 мая президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что обмены пленными должны касаться исключительно военных, а гражданских и детей должны возвращать без всяких условий.

"С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас углубляться в детали. Менять детей на военных, мне кажется, что это... ну, если честно, мы не поддерживаем такой подход", - говорил Зеленский.

В последующие дни был утвержден пошаговый план реализации обмена, который, по словам Умерова, учитывает как аспекты безопасности, так и гуманитарные аспекты. Украина официально передала российской стороне согласованный список 22 мая. В Москве подтвердили получение и заявили о направлении собственного списка в ответ.

Президент Зеленский сообщил, что украинские специалисты тщательно проверяют каждую фамилию из списка РФ. Глава ОП Андрей Ермак впоследствии заявил, что все подготовительные процедуры с украинской стороны завершены, и теперь дело за российской стороной.

В РФ тем временем предупредили, что обмен в формате "1000 на 1000" может занять несколько дней. Как стало известно, он продлится три дня.

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