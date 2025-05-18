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Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

Алексей Тесля
18 мая 2025, 18:23
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Украина продолжает выступать за обмен "всех на всех", подчеркнул Рустем Умеров.
Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000
Рустем Умеров сообщил о подготовке обмена пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000
  • О результатах подготовки будет доложено президенту Украины

Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) согласовал план реализации договоренности об обмене военнопленными 1000 на 1000, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех государственных структур", - написал Умеров в Facebook.

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По его словам, поэтому Совет Координационного штаба - коллегиальный орган, который объединяет все ключевые институты: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис омбудсмана - собрался для согласования совместного плана действий.

"О наработанных решениях, по результатам сегодняшнего заседания, уже завтра доложим президенту", - отметил он.

Глава министерства обороны также подчеркнул, что Украина продолжает выступать за обмен "всех на всех".

"И мы движемся к этой цели - шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных", - подчеркнул министр.

Он также напомнил об украинских политзаключенных, которых россияне удерживают в оккупированном Крыму.

"Сегодня - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Это еще один повод напомнить о наших политзаключенных в Крыму - сотни людей, которые годами содержатся в российских тюрьмах за свою позицию, за свою идентичность, за то, что не подчинились оккупации. Их пытают, им не дают права на справедливый суд, их семьи - под постоянным давлением. Наш долг - освободить каждого", - резюмировал Умеров.

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

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Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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