Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

Главное:
- Удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000
- О результатах подготовки будет доложено президенту Украины
Совет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) согласовал план реализации договоренности об обмене военнопленными 1000 на 1000, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех государственных структур", - написал Умеров в Facebook.
По его словам, поэтому Совет Координационного штаба - коллегиальный орган, который объединяет все ключевые институты: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис омбудсмана - собрался для согласования совместного плана действий.
"О наработанных решениях, по результатам сегодняшнего заседания, уже завтра доложим президенту", - отметил он.
Глава министерства обороны также подчеркнул, что Украина продолжает выступать за обмен "всех на всех".
"И мы движемся к этой цели - шаг за шагом. Чтобы освободить всех наших военнопленных", - подчеркнул министр.
Он также напомнил об украинских политзаключенных, которых россияне удерживают в оккупированном Крыму.
"Сегодня - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Это еще один повод напомнить о наших политзаключенных в Крыму - сотни людей, которые годами содержатся в российских тюрьмах за свою позицию, за свою идентичность, за то, что не подчинились оккупации. Их пытают, им не дают права на справедливый суд, их семьи - под постоянным давлением. Наш долг - освободить каждого", - резюмировал Умеров.
Обмен пленными - последние новости по теме
Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.
Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.
В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.
Другие новости:
- Один захотел 2 млн, а второй - турист: СБУ раскрыла детали допроса пленных китайцев
- "Я не хочу в Россию": Зеленский опубликовал видео допроса пленного китайца
- Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленными
Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред