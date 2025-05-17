Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

Киев готовится к обмену пленными с Москвой.

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Надеюсь, обмен пленными с Россией произойдет на следующей неделе - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Украина и Россия могут провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек уже на следующей неделе. Киев заберет тех, кого сможет. Особых проблем для проведения обмена нет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он выразил надежду, что обмен удастся провести уже на следующей неделе.

"Надеюсь, это случится на следующей неделе… Что касается списков – вы же понимаете, будет обмен: кого сможем забрать, тех и будем забирать. И так же отдавать", - прокомментировал Буданов. видео дня

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что "не видит особых проблем" для проведения обмена.

Обмен пленными между Украиной и Россией 1 000 на 1 000 человек – главные новости:

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

"Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена. Это произойдет в ближайшее время. Мы уже знаем дату, но не будем ее говорить", - рассказал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

Журналисты CNN пишут, что идею с обменом предложила Турция. В определенный момент переговоры украинской и российской делегаций зашли в тупик. Анкара выступила с инициативой возвращения пленных и стороны ее поддержали.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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