Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

Андрей Ганчук
17 мая 2025, 14:24обновлено 17 мая, 15:11
126
Киев готовится к обмену пленными с Москвой.
Буданов, Украина, Россия
Надеюсь, обмен пленными с Россией произойдет на следующей неделе - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Украина и Россия могут провести обмен пленными 1 000 на 1 000 человек уже на следующей неделе. Киев заберет тех, кого сможет. Особых проблем для проведения обмена нет. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он выразил надежду, что обмен удастся провести уже на следующей неделе.

"Надеюсь, это случится на следующей неделе… Что касается списков – вы же понимаете, будет обмен: кого сможем забрать, тех и будем забирать. И так же отдавать", - прокомментировал Буданов.

видео дня

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что "не видит особых проблем" для проведения обмена.

Обмен пленными между Украиной и Россией 1 000 на 1 000 человек – главные новости:

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

"Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена. Это произойдет в ближайшее время. Мы уже знаем дату, но не будем ее говорить", - рассказал глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

Журналисты CNN пишут, что идею с обменом предложила Турция. В определенный момент переговоры украинской и российской делегаций зашли в тупик. Анкара выступила с инициативой возвращения пленных и стороны ее поддержали.

Другие новости:

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГУР Минобороны Украины обмен пленными война России и Украины Кирилл Буданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека

Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человека

14:54Украина
"Путин боялся": эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул

"Путин боялся": эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул

14:41Мир
Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

14:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

Последние новости

15:18

Как заставить Путина закончить войну: озвучен неожиданный сценарий

15:06

Не Киев - где в Украине находится самый старый город ЕвропыВидео

14:54

Водитель автобуса, в который попал дрон РФ на Сумщине, рассказал о спасении человекаФото

14:41

"Путин боялся": эксперт открыл истинную причину, почему диктатор не прибыл в Стамбул

14:24

Самый масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек: Буданов назвал сроки

Евровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоуЕвровидение-2025 гранд финал: онлайн-трансляция шоу
14:09

Гороскоп Таро на июнь 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - награда, Близнецам - деньги

14:02

Россия может потребовать отдать ей не только украинские области - аналитик

14:01

Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского НПЗ, - адвокат

13:48

Путин дал ответ США на мирный план по завершению войны – Financial Times

Реклама
13:32

Не США: в Польше назвали страну, которая могла бы прекратить войну в Украине

13:19

Как носить перчатки и когда их можно не снимать для рукопожатия: правила этикетаВидео

13:06

Где буква F среди Е: только единицы найдут ответ за 7 секунд

13:00

Цена резко упала на 20%: в Украине подешевел сезонный овощ

12:43

В один момент переговоры зашли в тупик: в Турции раскрыли детали встречи в Стамбуле

12:42

Каменских и Потап выступят на фестивале в Юрмале

12:31

РФ собрала силы и атакует: военный предупредил о движении врага на Харьковщине

12:13

Отец, мать и дочь погибли вместе: Зеленский сделал заявление после трагедии на СумщинеФото

12:05

Этикет солнцезащитных очков: можно ли носить аксессуар на голове или на вырезе одеждыВидео

11:55

Возбудили уголовное дело: популярной украинской блогерше грозит тюрьма

11:46

Оккупанты массово вывозят технику из Крыма: партизаны раскрыли замысел врага

Реклама
11:42

Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление

11:00

Люди ехали на эвакуацию, дрон взорвался внутри автобуса: детали трагедии на СумщинеФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра 18 мая: Кроликам - обиды, Собакам - агрессия

10:44

Будет расти как на дрожжах: чем подкормить виноград в мае для богатого урожаяВидео

10:32

Путин отказался от перемирия, в США приняли решение по России – Bloomberg

10:01

Армия РФ движется к важному городу в Донецкой области: обозреватель описал угрозу

09:33

Войска РФ активизировались на одном из направлений: в ВСУ раскрыли планы Путина

09:00

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий

08:43

Трамп сделал заявление о Зеленском и Путине и раскрыл планы США по России

08:39

Как в домашних условиях проверить землю на кислотность: пять лучших способовВидео

08:32

Много погибших и раненых, РФ ударили по рейсовому автобусу на Сумщине: деталиФотоВидео

08:10

Благодаря Трампу Путин расширил ультиматум Украинемнение

07:55

Отказаться от территорий и не только: СМИ обнародовали требования от России в Стамбуле

07:10

Кто владелица кошки: лишь единицы угадают за 5 секунд

07:00

Евровидение-2025 гранд финал: где и когда смотреть

06:10

"Майское перемирие" привело к краху РФмнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках с цветочной вазой за 23 секунды

05:10

Как правильно - "процент" или "відсоток": ответ удивит многихВидео

04:30

"Устроить Армагеддон": эксперт о переговорах с РФ "добрым словом и пистолетом"

04:00

Откуда на самом деле появились помидоры в Украине: историк удивил ответомВидео

Реклама
03:34

Сколько времени после смерти близкого человека нужно носить траурную одежду

03:00

Путин избегает Зеленского: Сибига сделал громкое заявление после встречи в Стамбуле

02:56

Рождены под счастливой звездой: 3 самых роскошных знака зодиака

02:30

"Китай дал добро воевать": Загородний сказал, почему Путин не приехал в Стамбул

01:37

4 знака зодиака, чья стабильная жизнь вот-вот будет потрясена переменами

00:35

Россия накапливает силы для наступления: военный эксперт назвал города под угрозой

00:35

Россия выдвинула Украине 5 условий в Турции - Clash Repor

16 мая, пятница
23:58

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 000 грн - когда ожидать повышения

23:40

Мединский опозорился, подводя итоги переговоров в Турции

23:29

Штрафа не будет: полицейский рассказал, когда "Обгон запрещен" становится законным

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять