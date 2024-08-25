"Всех пытали": боец ВСУ ответил на критику командира Азова по обмену пленными

Освобожденные срочники были в колонии во Владимирской области, а некоторые - в мордовских лагерях, сообщил Максим Колесников.

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Денису Прокопенко ответили на критику обмена пленными / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dmytro_lubinetzs, t.me/azov_media

Украинских военных-срочников, которых на День независимости освободили из российского плена, пытали и морили голодом, поэтому их возвращение из плена нельзя назвать "потерянными временем и шансом".

Таким образом боец ВСУ, бывший военнопленный Максим Колесников прокомментировал заявление командира "Азова" Дениса "Редиса" Прокопенко с критикой недавнего обмена пленными с РФ.

Он не согласился с оценкой Прокопенко о том, что Украина потеряла шанс и время, а также напомнил, что в рамках этого обмена освободили 15 из более 30 бойцов его подразделения, удерживаемых в РФ еще с 20 марта 2022 года.

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"Это все срочники. Некоторые были в колонии во Владимирской области. Некоторые - в мордовских лагерях. Все два с половиной года голодали. Всех пытали. Всех ждут месяцы реабилитации. Все они были в окружении и сдались после нескольких боев по приказу. При всем уважении к "Редису", при всем восхищении подвигом "Азова", и всем желании возвращения героев Мариуполя - вчера Украина не потеряла время и шанс", - написал Колесников.

Обмен пленными: позиция Прокопенко

Отметим, что ранее командир "Азова" "Редис", комментируя это событие, упрекнул украинские власти за то, что в рамках обмена домой не вернулся ни один пленный "азовец".

"Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время упущены", - написал он, добавив, что к "азовцам" в плену относятся хуже всего.

Кто такой Денис Прокопенко? Денис Прокопенко - украинский офицер, полковник Национальной гвардии Украины, командир 12 бригады специального назначения "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины (19 марта 2022). Командир операции битвы за Мариуполь (2022), пишет Википедия.

Обмен пленными с РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что между Украиной и Россией в День Независимости, 24 августа, состоялся новый обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 115 наших защитников. Среди них были и те, кто попал в российский плен два с половиной года назад. Военные смогли впервые за долгое время позвонить своим родным и рассказать им замечательную новость - они уже дома.

Напомним, ранее Украина начала операцию в Курской области, захватив, по разным данным, тысячи российских военнослужащих в плен. С тех пор президент Владимир Зеленский регулярно отчитывался о пополнении обменного фонда.

Как сообщалось ранее, появилась информация о переговорах между Киевом и Москвой по обмену пленными.

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