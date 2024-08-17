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Кадыровцы открыли огонь по солдатам РФ на Курщине: новые детали массовой сдачи в плен ВСУ

Юрий Берендий
17 августа 2024, 16:59
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Кадыровцы открыли огонь по российским призывникам, которые пытались убежать с поля боя на территории Курской области, отмечает военный аналитик.
Кадыровцы открыли огонь по солдатам РФ на Курщине: новые детали массовой сдачи в плен ВСУ
Новые детали массовой сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины в ходе боев на территории Курской области взяли в плен более 100 российских военных. О новых деталях массового захвата в плен и причастности к этому кадыровцев рассказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

По его словам, солдаты 488-го российского стрелкового полка, которые в основном состояли из призывников, "сбежали" при столкновении с крупным подразделением украинских войск. Во время их бегства чеченские войска, расположенные с российской стороны для предотвращения отступления, открыли по ним огонь.

"Они пошли в другую сторону, повернулись к врагу и сдались. Таким образом, целая рота молодых призывников, все 18-19-летние ребята, сдались", - добавляет Кларк.

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Он также отметил, что хотя Украина захватила "несколько сотен" пленных во время вторжения в Курскую область, бои на этом направлении остаются очень разрозненными и не координированными.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно об операции на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, события августа 2024 года в Курской области имеют символический отголосок с августом 2000 года, когда затонула подводная лодка "Курск". Украинская операция в Курской области может стать "роковой" для Путина, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Российский политтехнолог Марат Гельман считает, что конфликт в Курской области затянется до финала переговоров между Украиной и Россией, поскольку военным путем россиянам не удастся вернуть контроль над Курщиной.

Российские войска вынуждены были отступить на восточный берег реки Сейм в Курской области в результате наступления Вооруженных сил Украины, сообщают российские пропагандисты, добавляя, что отступление произошло в районе населенного пункта Теткино.

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