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Станут разменной монетой: на Курщине ВСУ взяли в плен 2000 солдат РФ - СМИ

Руслана Заклинская
15 августа 2024, 22:46
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Украинские военные взяли российских солдат в плен, чтобы впоследствии обменять их на своих граждан, пишет The Independent.
Станут разменной монетой: на Курщине ВСУ взяли в плен 2000 солдат РФ - СМИ
ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Суспільне

Украинские защитники в ходе операции в Курской области взяли в плен около 2000 российских военных. Они станут "разменной монетой" для возвращения украинских граждан из российского плена. Об этом сообщило британское издание The Independent.

По данным издания, пленных планируют использовать для обмена на гражданских лиц. Украинский полковник подтвердил, что количество пленных российских солдат составляет около 2000 человек, однако эту цифру невозможно проверить независимо.

"На фотографиях видно, как люди с завязанными глазами в российской форме сидят на заднем сиденье украинских грузовиков, следующих через границу", - говорится в материале о пленных российских военных.

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Украина продолжает продвигаться в Курской области, захватывая города и села. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что операция в Курской области является критически важной для того, чтобы заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что это часть "психологической" стратегии для достижения победы в войне.

По его словам, операция ВСУ в Курской области продемонстрировала россиянам реалии войны, которые их раньше не затрагивали. Подоляк отметил, что когда война заходит на территорию России, это создает страх и серьезно влияет на психологическое состояние российского общества, которое ранее мало обращало внимание на события на фронте.

"Должен быть комплекс, множество инструментов, чтобы заставить Россию прекратить эту войну. Одного вторжения будет недостаточно, чтобы Путин понял, что война того не стоит", - заявил Подоляк.

Что известно о The Independent

The Independent - британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Операция в Курской области - вероятный обмен пленными

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский сообщил 15 августа, что за сутки украинские войска продвинулись от 500 м до 1,5 км и продолжают ведение наступательных действий. Всего на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и взяли под контроль 82 населенных пункта.

Также из-за интенсивных боев в Курской области Россия впервые с начала войны запросила у Украины переговоры по обмену пленными. Представители России и Украины уже провели первый этап переговоров по обмену пленными.

Как сообщал Главред, на заседании Ставки Стратегии по возвращению пленных начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что в первую очередь будут возвращать бойцов с "Азовстали", тяжелораненых, больных и женщин. Также особое внимание уделят тем, кто находится в плену долгое время.

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