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ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

Руслана Заклинская
15 августа 2024, 16:32
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Украинские защитники продвинулись на 3 км к востоку от Суджи и установили контроль над селами Мирное, Бондаревка и Михайловка, рассказал Юлиан Репке.
ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ
Украинские войска захватили несколько сел на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, 3 танковая Железная бригада

Подразделения ВСУ окружили райцентр Коренево в Курской области. Украинские войска приближаются к селу с севера и юга. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных BILD Юлиан Репке.

"Кажется, что украинцы прилагают много сил, что захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это означает, что украинцы пытаются наступать дальше и атаковать это село с двух сторон", - рассказал он.

По его словам, российский фронт все еще очень уязвим. Несмотря на сосредоточение российских войск на Курщине, украинские силы еще имеют возможность продвигаться и захватывать населенные пункты.

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Кроме этого, ВСУ продолжают наступление на восток от города Суджа. Как отмечает Рьопке, украинские войска продвинулись на 3 км на восток и установили контроль над селами Мирное, Бондаревка и Михайловка.

"Поскольку российские источники еще 12 августа заявляли о присутствии украинцев в Мирном, а 14 августа российские войска атаковали украинцев в Бондаревке с помощью дальних беспилотников "Ланцет", теперь я уверен, что Украина захватила всю Суджу, а также два населенных пункта, указанные выше. Украинская армия также захватила Михайловку в Курской области. Село находится в 3 км к востоку от Суджи", - отметил эксперт.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, враг перебрасывает тыловые подразделения и резервы в Курскую область, сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук. Несмотря на ситуацию в Курской области, интенсивность боевых действий в Украине не уменьшается, а активность вражеской бронетехники остается высокой.

Также 15 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на подконтрольной Украине территории Курской области создана военная комендатура под руководством генерал-майора Москалева.

Как сообщал Главред, за сутки украинские войска продвинулись от 500 м до 1,5 км и продолжают ведение наступательных действий. Всего на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км и взяли под контроль 82 населенных пункта.

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