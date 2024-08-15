Мы сдерживались слишком долго: генерал США о боях в Курской области

Операция ВСУ в Курской области показала, что не существует никаких "красных линий" и то, что Путин мог лишь шантажировать ядерными ударами, а на самом деле он может атаковать лишь очередной супермаркет в Украине. Об этом бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил во время интервью DW.
"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", - подчеркнул Ходжес.
На вопрос журналистов о том, существуют ли еще "пресловутые красные линии", генерал ответил, что он надеется, что больше таких ограничений нет.
"Украинцы преподали нам урок - даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба. Конечно же, главком [ВС РФ] Герасимов и генштаб РФ проигнорировали сигналы разведки о том, что Украина собирается атаковать", - продолжил он.
Кроме того, генерал подчеркнул, что Украина не заинтересована в том, чтобы захватывать территории России. Но, как сказал Ходжес, через эту операцию ВСУ заставляют РФ переосмыслить свои действия.
"Это классическая рабочая военная доктрина в действии - выбрать подходящий момент, отвлечь противника, облегчить давление на остальные свои войска", - констатировал Бен Ходжес.
Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.
Бои в Курской области и реакция мира - последние новости
По словам главнокомандующего ВСУ Сирского, украинские войска и в дальнейшем продолжают штурмовать позиции россиян в Курской области и продвигаются дальше.
Напомним, 14 августа украинские журналисты впервые попали в Курскую область РФ, часть которой находится под контролем ВСУ.
Также ранее военный эксперт Свитан заявил, что Россия подтянула свои резервы в Курскую область, но это незначительные силы, видно, что РФ не воспринимает ситуацию в регионе всерьез.
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