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ВСУ в российской Судже: украинские журналисты впервые приехали в Курскую область

Мария Николишин
14 августа 2024, 13:31
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На въезде в город осталась сожженная колонна техники армии РФ, которая имеет российские номерные знаки и специфические отметки врага, говорит Нагорная.
ВСУ в российской Судже: украинские журналисты впервые приехали в Курскую область
Украинские журналисты впервые приехали в Курскую область / коллаж: Главред, фото: ТСН Наталья Нагорная

Украинские журналисты впервые попали в Курскую область РФ, часть которой находится под контролем ВСУ. Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная показала, как украинские военные сняли российский флаг с админздания в Судже.

Журналистка рассказала, что на въезде в город осталась сожженная колонна техники армии РФ, которая имеет российские номерные знаки и специфические отметки врага. Эта техника двигалась в сторону украинской границы.

"Сам город Суджа не сильно разрушен. Большинство повреждений от авиабомб, которые бросают сами же россияне. В подвалах домов находятся люди. Сейчас украинские военные берут их под свою опеку. В частности, привезли им гуманитарную помощь", - сказала Нагорная.

Она также отметила, что местные жители, которые остались в городе, жалуются, что их не просто не вывезли, а вообще - не сообщали об эвакуации. Некоторые из них неделю находятся в подвалах, откуда почти невозможно выйти из-за авиабомб. Люди говорят, что у них осталось критически мало еды.

"Сейчас известно об около 100 людях, которые остались в Судже. Кроме взрослых, там есть и дети", - подчеркнула корреспондентка.

Наталья Нагорная в Курской области - видео:

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно

Напомним, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что армия страны-агрессора России подтянула в Курскую область свои резервы, но их количество незначительно. Вероятно, что серьезно ситуацию в этом регионе россияне не воспринимают, им сейчас важнее продолжать наступление в Донецкой области и сосредотачивать свои основные силы там.

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов. Тех ресурсов, которыми располагает украинский Генштаб для реализации этой миссии, и тех ресурсов, которые сможет отыскать российский Генштаб для того, чтобы заблокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области.

Кроме того, в статье газеты The New York Times сообщается, что украинские Вооруженные силы готовили план прорыва в Курскую область в строжайшей секретности. Об операции было известно лишь нескольким людям. Офицеры узнали наступление за три дня его начала, а рядовые - только за сутки.

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