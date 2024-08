Украинские Вооруженные силы готовили план прорыва в Курскую область в строжайшей секретности. Об операции было известно лишь нескольким людям. Офицеры узнали о наступлении за три дня его начала, а рядовые - только за сутки.

Журналист Эндрю Крамер в статье газеты The New York Times сделал репортаж с украино-российской границы вблизи Суджи. По его словам, на этом участке фронта заметны следы недавнего боя и свидетельства того, что российских пограничников и срочников застали врасплох: на асфальте валяются бронежилеты, на полу в помещениях видны пятна крови и разбросанные бинты, а несколько украинских военных извлекали из-под завалов тела погибших российских солдат и складывали их в мешки для трупов.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.