Как на самом деле готовилось наступление на Курскую область: в NYT раскрыли подробности

Стратегия ВСУ заключалась в том, чтобы быстро прорваться через границу и дальше продвигаться по дорогам и блокировать контратаки россиян.

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Как началось наступление ВСУ на Курск / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, росСМИ

Украинские Вооруженные силы готовили план прорыва в Курскую область в строжайшей секретности. Об операции было известно лишь нескольким людям. Офицеры узнали о наступлении за три дня его начала, а рядовые - только за сутки.

Журналист Эндрю Крамер в статье газеты The New York Times сделал репортаж с украино-российской границы вблизи Суджи. По его словам, на этом участке фронта заметны следы недавнего боя и свидетельства того, что российских пограничников и срочников застали врасплох: на асфальте валяются бронежилеты, на полу в помещениях видны пятна крови и разбросанные бинты, а несколько украинских военных извлекали из-под завалов тела погибших российских солдат и складывали их в мешки для трупов.

"Украинские войска прорвали слабо защищенную границу РФ и продвинулись на десятки километров вглубь территории страны-агрессора. Таким образом Киев изменил ход войны. Особенно на фоне ситуации, в которой ВСУ оказались в последний год, пытаясь сдержать продвижение российских войск на востоке Украины", - говорится в материале NYT. видео дня

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

По словам заместителя командира одной из украинских бригад, с которым удалось пообщаться журналистам NYT, о планах наступления знал лишь ограниченный круг военных. Старшим офицерам рассказали о подготовке вторжения только за три дня до, а рядовые вообще узнали, что отправятся в РФ, за день до атаки.

По мере того, как новость о наступлении распространялась среди военных, командиры полагались на благоразумие солдат и не отбирали у них телефоны. Во время подготовки бронетехнику прятали в лесах, передвижения войск маскировали под обучение и тренировки, а солдатам пришлось ночевать в заброшенных домах приграничных сел, говорится в статье.

По данным NYT, стратегия ВСУ заключалась в том, чтобы быстро прорваться через границу и дальше продвигаться по дорогам и блокировать контратаки россиян, используя преимущества ландшафта. В Курской области поля перемежаются с озерами и болотами, а это, по замыслу командования ВСУ, должно было ограничить возможности оккупантов передвигаться по бездорожью.

"Это удар по авторитету России, которая считает себя империей-победительницей. Мы создали буферную зону внутри этой страны", - сказал собеседник журналистов.

Секретность, в которой проводили подготовку наступления, имела первостепенное значение. Авторы NYT считают, что украинские власти сделали соответствующие выводы после неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года на юге Украины, подготовка к которому широко анонсировалась в СМИ. После прорыва в Курской области власти Украины почти неделю напрямую не комментировали атаку.

Во время подготовки к "прорыву" власти Украины срочно эвакуировали людей, проживающих вдоль границы с Курской областью. В свою очередь, РФ ответила на вторжение обстрелом приграничных населенных пунктов. По состоянию на 12 августа с приграничных территорий Сумской области вывезли почти 20 тысяч человек.

Напомним, что в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском. Военное руководство Украины могло рискнуть вторжением в Курскую область РФ с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны.

Известно, что ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях. Уже неделю, как ВСУ проводят наступательную операцию, которая является крайне результативной. Эта операция базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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