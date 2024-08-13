УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Продвижение "полным ходом": новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Мария Николишин
13 августа 2024, 16:18
292
Бойцы ВСУ уже обнародовали несколько видео из российских населенных пунктов Курской области.
Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области
Видео бойцов ВСУ из Курской области / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Операция ВСУ в Курской области страны-агрессора России продолжается. Сегодня, 13 августа, бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады выложили в сеть новое видео из Курской области. На кадрах военные рассказывают, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка.

На кадрах украинский военный зарисовывает букву О в названии населенного пункта, в результате чего образовалось слово "Любимівка". Также на знаке видны цвета украинского флага.

"С первых дней войны мы на фронте. Делаем свое дело честно и с душой", - сказал защитник на видео.

видео дня

ВСУ возле Любимовки Курской области - видео:

Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Стоит заметить, что это не первое видео ВСУ на фоне дорожных знаков в Курской области.

Уже сообщалось, что боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. На кадрах военный приветствует родных и машет им на камеру, указывая на табличку выезда из российского города.

Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Кроме того, недавно, в сети появилось видео из российского города Суджи Курской области. По словам бойца ВСУ, который записал видео из центра города, населенный пункт взят под контроль Украины.

Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Также, украинские военные публиковали видео снятия флага РФ с одного из административных зданий в селе Дарьино в Суджанском районе Курской области.

Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - что известно

Напомним, мониторинговая группа DeepState сообщала, что 7 августа, на второй день активных бои в Курской области Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа за освободить от россиян ряд населенных пунктов.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке говорил, что украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также на юг и север от него, а теперь их заметили в 22 км к юго-востоку от него, вблизи села Гирьи, где пролегает путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района Курской области.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска продолжают активно продвигаться по территории Курской области.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

16:43 Украина
Продвижение "полным ходом": новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Продвижение "полным ходом": новые видео бойцов ВСУ из Курской области

16:18 Мир
РФ прорывается к Торецку, в городской застройке - бои: ВСУ о критической ситуации

РФ прорывается к Торецку, в городской застройке - бои: ВСУ о критической ситуации

16:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 14138

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 13362

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет 4969

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

Перепутали с ВСУ: россияне «размотали» вертолетом свою же колонну техники под Курском 3435

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

Последние новости

17:17

Даже малые дозы опасны: алкоголь повышает риск рака у пожилых людей - исследование

17:07

Непослушные пушистые волосы: что делать, чтобы была шикарная укладкаВидео

17:01

Таких на Земле нет: ученые нашли на Марсе океаны воды, но есть нюанс

17:00

Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри

16:43

Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской областиПожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области
16:39

Трамп продолжает верить в возможность переговоров с ПутинымВидеоблоги

16:37

Как правильно - "рАзом" или "разОм": очень много людей постоянно делают такую ошибкуВидео

16:27

Российский Ил-20 получил "на орехи": Варшава поднимала в небо F-16 - причина

16:25

Любитель "ядерной дубинки" Медведев визжит из-за боев под Курском: до Киева и дальше

Реклама
16:21

Лучший метод хранения огурцов: будут свежими до 19 дней

16:18

Продвижение "полным ходом": новые видео бойцов ВСУ из Курской областиВидео

16:14

РФ прорывается к Торецку, в городской застройке - бои: ВСУ о критической ситуации

16:03

Надя Дорофеева рассказала о своей пропаже на фоне слухов о беременности

15:59

"Путина сбросят подонки с фронта": Мусиенко описал сценарий падения главы КремляВидео

15:49

Нужны только 2 вещи: как навсегда избавиться от сорняков без тяпки

15:16

Сюрприз для России: боец ВСУ снял видео в 20 км от Курской АЭСВидео

15:10

4 самые невезучие знаки зодиака, которым грозят денежные потери

15:05

"Официально": путинистку Машу Распутину жестко накажут в РФ - причина

15:01

От ненависти к любви: Харчишин ответил на слухи о романе с Соколовой

14:50

Накроет череда финансовых проблем: что категорически нельзя делать 14 августа

Реклама
14:45

Будет ли Украина аннексировать территорию Курской области РФ: в МИД дали четкий ответ

14:37

Дружба с Путиным и травля Харрис: детали разговора Трампа с Маском

14:26

Президентский срок Лукашенко подходит к концу: почему Путин не одобряет его кандидатуру

14:18

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Быкам - подстава, Обезьянам - страх и критика

14:17

Будет действовать для всех: Генштаб ввел новые ограничения для одной из областей - что известно

14:16

Упадет в обморок прямо на фронте: Julik признался, что боится получить повестку

14:07

Злата Огневич прокомментировала "роман" с известным женатым певцом

14:00

Каким путем женщина может выйти на крышу: идеальный способ проверить себя за 5 секунд

13:44

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

13:16

Пожар на Запорожской АЭС: стала известна реальная цель провокации России

13:10

Украину охватит сильный антициклон Mashal: какая погода будет 14 августа

12:57

Угроза замораживания войны: Мусиенко поделился неутешительным сценариемВидео

12:49

ВСУ ударили по "центру принятия решений" в Крыму: куда Россия переместила штаб ЧФ

12:27

Армия РФ в панике: ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях

12:12

Настя Приходько показала лицо во всех деталях без ретуши

12:10

Женщина путешествует по странам с бесплатным роскошным жильем: как это удается

12:03

"Магнит для комаров": какую группу крови москиты "любят" больше всего - исследование

11:52

В Украине резко изменились цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

11:45

"Имеем право уничтожать": почему Запад одобряет наступление ВСУ на КурщинеВидео

11:35

"Виталий Билоножко женился!": вдова Билоножко показала фото со свадьбы внука

Реклама
11:21

Возможны ли переговоры с РФ до конца года: Мусиенко дал прогнозВидео

11:12

Тяжелые уличные бои: боец ВСУ рассказал правду о боях в Нью-Йорке - что известно

10:53

Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

10:48

"Путину эта история удалась": эксперт раскрыл, как РФ обманула мир с ЗАЭС

10:39

Блэкаут в нескольких областях РФ: стали известны последствия атаки по Курской АЭС

10:30

Церковный праздник 13 августа: что запрещено делать в день Максима Исповедника

10:21

"Исторический прорыв": сенаторы США восхитились действиями ВСУ на Курщине

09:59

Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор

09:47

Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

09:30

Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять