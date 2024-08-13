Продвижение 'полным ходом': новые видео бойцов ВСУ из Курской области

Операция ВСУ в Курской области страны-агрессора России продолжается. Сегодня, 13 августа, бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады выложили в сеть новое видео из Курской области. На кадрах военные рассказывают, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка.
На кадрах украинский военный зарисовывает букву О в названии населенного пункта, в результате чего образовалось слово "Любимівка". Также на знаке видны цвета украинского флага.
"С первых дней войны мы на фронте. Делаем свое дело честно и с душой", - сказал защитник на видео.видео дня
ВСУ возле Любимовки Курской области - видео:
Стоит заметить, что это не первое видео ВСУ на фоне дорожных знаков в Курской области.
Уже сообщалось, что боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. На кадрах военный приветствует родных и машет им на камеру, указывая на табличку выезда из российского города.
Кроме того, недавно, в сети появилось видео из российского города Суджи Курской области. По словам бойца ВСУ, который записал видео из центра города, населенный пункт взят под контроль Украины.
Также, украинские военные публиковали видео снятия флага РФ с одного из административных зданий в селе Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои в Курской области - что известно
Напомним, мониторинговая группа DeepState сообщала, что 7 августа, на второй день активных бои в Курской области Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа за освободить от россиян ряд населенных пунктов.
Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке говорил, что украинские войска наступали в районе города Суджа вдоль автодороги 38К-004, а также на юг и север от него, а теперь их заметили в 22 км к юго-востоку от него, вблизи села Гирьи, где пролегает путь из Суджи на слободу Белая - райцентр Беловского района Курской области.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска продолжают активно продвигаться по территории Курской области.
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