Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область - Свитан

Путин может готовить жесткий ответ на прорыв украинскими войсками границы в Курской области.

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Путин готовит серьезный ответ украинцам за Курскую область / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин готовит серьезный ответ для Украины за бои в Курской области. У него мысли как в питерских дворах - вы нам сюда, а мы вам туда. Об этом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сообщил в эфире 24 канала.

Также эксперт подчеркнул, что в ближайшее время Россия может провести масштабную ракетную, или дроновую атаку, поэтому стоит быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Свитан заявил, что россияне уже накопили запас ракет, которые сами же производят, поэтому в ближайшее время они будут готовы запускать их из всех имеющихся носителей. Речь идет о более чем 100 единицах.

"Что касается "Шахедов", то россияне могут запустить несколько десятков, но не одновременно, поскольку имеют проблемы с пусковыми установками. То есть пуски, вероятно, будут происходить волнами в течение ночи. При таких условиях, количество БпЛА может вырасти до сотни".

Военный эксперт отметил, что нам не впервые отражать массированную атаку и украинцы давно уже привыкли к подобным тревогам, однако, необходимо реагировать на все сигналы и сообщения о ракетных опасностях.

"Поэтому как только прочитаете о взлете бомбардировщиков Ту-95, выход носителей-ракет в Черное море или предупреждение о применении баллистики, немедленно спускайтесь в укрытие", - подчеркнул Свитан.

Также он отметил, что сейчас у Путина наблюдается раздраженность и даже паника, именно поэтому он может совершать неадекватные поступки и принимать спонтанные решения.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские военные сообщили, что с начала боев в Курской области им удалось продвинуться на 30 километров от фрронта и захватить более сорока населенных пунктов.

Также стало известно, что в связи со сложной военной ситуацией в Курской области россияне перебрасывают дополнительные силы из Приднепровья в РФ.

Ранее российский вертолет перепутал свою же колонну с украинской и расстрелял ее.

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