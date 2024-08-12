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РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ "Таврия"

Степан Гафтко
12 августа 2024, 23:51
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В связи со сложной ситуацией в Курской области, россияне перебрасывают часть войск с Приднепровского направления.
РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ 'Таврия'
РФ перебрасывает войска на Курское направление / коллаж: Главред, фото: Википедия, Суспільне Новини

Российское военное командование приняло решение перебросить часть войск с Приднепровского направления на Курское. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

"Есть перемещение с, в частности, Приднепровского направления, и не только с этого направления, вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей на другие направления, очевидно, что и на Курское также, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне", - рассказал Лиховий.

Также спикер отметил, что когда на Приднепровском направлении было больше российских войск, то они не так активно атаковали украинские позиции, но когда часть оккупантов перевели на Курское направление, штурмовые действия россиян значительно усилились.

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"Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия - когда они хотят показать якобы, что несмотря на уменьшение их оборонительных порядков, они способны атаковать и дальше. Или это, возможно, какой-то другой замысел", - добавил спикер.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские военные сообщили, что на данный момент они контролируют 44 населенных пункта и более 1000 километров квадратных территорий в Курской области.

Россияне перепутали свои войска с украинскими и ударили вертолетом по колонне, которая двигалась в 30 километрах от украинской границы.

Также стало известно, что из-за боев в Курской области у оккупантов наступает паника и деморализация, поэтому они используют хаотично всю имеющуюся технику и вооружение по всей линии фронта.

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