Командир регионального командования "Гамбург" капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.
В интервью изданию Die Welt Гисс объяснил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и раздела Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сейчас в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.
"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - отметил командующий.видео дня
Он также добавил, что страна должна быть готова к войне.
"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры - и в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО", - говорится в сообщении.
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Напомним, что РФ готовится начать войну против НАТО. Правительство Германии уже подготовило план организации военной структуры ФРГ на случай вооруженной агрессии против стран-членов НАТО. Оптимальные условия для войны РФ против НАТО сложатся в 2029 году.
СМИ узнали о сценарии войны с РФ и НАТО. Страны Альянса в течение 3-6 месяцев перебросят огромное количество военных в восточную Европу в случае нападения России, пишут немецкие журналисты.
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