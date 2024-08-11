Сейчас в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы, однако стоит готовиться к худшему.

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Германия должна готовиться к войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Командир регионального командования "Гамбург" капитан морского флота Михаэль Гисс заявил, что Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

В интервью изданию Die Welt Гисс объяснил, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и раздела Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сейчас в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

"Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - отметил командующий. видео дня

Он также добавил, что страна должна быть готова к войне.

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры - и в частности, Гамбурга, который выполняет функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО", - говорится в сообщении.

Что известно об издании Die Welt? Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

Напомним, что РФ готовится начать войну против НАТО. Правительство Германии уже подготовило план организации военной структуры ФРГ на случай вооруженной агрессии против стран-членов НАТО. Оптимальные условия для войны РФ против НАТО сложатся в 2029 году.

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